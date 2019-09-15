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    У світі

    Прем’єр Британії порівняв себе з персонажем коміксів Халком

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    <p>Британське видання The Sun в матеріалі, присвяченому Brexit, опублікувало колаж, на якому прем&rsquo;єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зображений в образі супергероя коміксів &ndash; неймовірного Халка.</p> - Прем’єр Британії порівняв себе з персонажем коміксів Халком

    Британське видання The Sun в матеріалі, присвяченому Brexit, опублікувало колаж, на якому прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зображений в образі супергероя коміксів – неймовірного Халка.

    Фото: The Sun

    Джонсон сказав, що, якщо буде потрібно, він як і раніше готовий до «жорсткого» Brexit

    Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон порівняв себе з персонажем коміксів Неймовірним Халком, підкреслюючи свій твердий намір вивести країну з ЄС до 31 жовтня.

    Про це він сказав у інтерв’ю виданню The Mail on Sunday.

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    «Що злішим стає Халк, тим він стає сильнішим», – сказав Джонсон, зазначивши, що Британія «розірве кайдани», якими її сковує ЄС, навіть якщо не вдасться досягти угоди з блоком.

    Джонсон сказав, що, якщо буде потрібно, він як і раніше готовий до «жорсткого» Brexit.

    Неймовірний Халк, супергерой з коміксів, відомий своєю надзвичайною, але деструктивною силою.

    Інтерв’ю Джонсона вийшло напередодні його зустрічі з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером у понеділок, на якій він зробить чергову спробу домовитись про угоду з ЄС, яку б він міг провести через парламент.

    ЗМІ також повідомляли, що Джонсон має намір проігнорувати новий закон, який покликаний зашкодити йому вивести Британію з ЄС без угоди наступного місяця, і готовий боротися за це у британських судах.

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