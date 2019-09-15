Прем'єрміністр Британії може проігнорувати заборону «жорсткого Brexit» — Bloomberg



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Прем'єр Борис Джонсон може відхилити пропозиція про відстрочку і якщо вона надійде від будь-якої країни Європейського Союзу

На найближчих переговорах з главою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером, 16 вересня, Джонсон не буде просити про відтермінування виходу з ЄС

Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон може проігнорувати закон про заборону виходу країни з Європейського Союзу без угоди.

Як повідомляє Bloomberg, на найближчих переговорах з главою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером, 16 вересня, Джонсон не буде просити про відтермінування виходу з ЄС.

Зазначається, якщо пропозиція про відстрочку надійде від будь-якої країни Європейського Союзу — прем'єр її відхилить.

Нагадаємо, Борис Джонсон повинен продовжити термін Brexit до 31 січня 2020 року, якщо до 19 жовтня парламент не ухвалить угоду з ЄС.

Якщо Борис Джонсон відмовиться дотримуватися нового закону, на нього можуть подати до суду. Раніше прем'єр-міністр уже заявляв, що не буде просити Європейський Союз про відтермінування Brexit.

3 вересня прем'єр-міністр Британії втратив більшість у парламенті, а наступного дня уряд Джонсона програв у парламенті голосування за контроль порядку денного

Нагадаємо, 28 серпня Королева Британії погодилась на звернення прем'єра Бориса Джонсона про призупинення роботи парламенту. Він пояснював це тим, що нинішнє засідання парламенту є найдовшим за останні 400 років.

Натомість опозиція звинуватила Джонсона в намаганні заблокувати роботу депутатів, аби ті не могли запобігти виходу Британії з Європейського Союзу без угоди (так званий жорсткий Brexit).

Джонсон запропонував ЄС змінити умови угоди про вихід зі співдружності та скасувати «бекстоп» — механізм, покликаний запобігти поверненню фізичного кордону між Північною Ірландією та Ірландією після Brexit, який передбачає, що Північна Ірландія продовжить перебувати у складі єдиного ринку та митного союзу ЄС на час перехідного періоду.

23 червня 2016 року у Британії відбувся референдум, який показав, що 52% британців воліють покинути Євросоюз. 29 березня 2017 року Велика Британія офіційно повідомила Європейський союз про свій намір покинути Євросоз, запустивши процедуру Brexit. Повідомлялось, що остаточна вартість Brexit для Британії може сягнути 55 мільярдів євро. Цю суму країна виплачуватиме ЄС до 2064 року.

Велика Британія та ЄС домовилися відтермінувати Brexit до 31 жовтня 2019 року.