Британія не бачила російського впливу на вибори, – міністр у справах Європи



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Міністр у справах Європи Крістофер Пінчер

Міністр не має доказів наявності такого впливу

Уряд Великої Британії не має доказів того, що втручання Росії мало вплив на результати виборів.

Про це заявив міністр у справах Європи Крістофер Пінчер у виступі на щорічному форму «Ялтинської європейської стратегії» (YES), повідомляє «Європейська правда».

Коментуючи запитання про вплив Росії на результати виборів та Brexit-референдуму, він запевнив, що не має доказів наявності такого впливу.

«Немає доказів того, що був вплив, який суттєво вплинув на результати голосування», – запевнив британський посадовець.

Водночас, він наголосив, що уряд Британії всерйоз сприймає загрозу такого впливу у майбутньому. «Ми маємо лишатися уважними до нових засобів ведення війни, яка точиться не лише на полі бою, але також у кіберпросторі та інформаційному просторі», – заявив він.

Нагадаємо, на форумі «YES» у Києві виступили коміки зі студії «Квартал 95».