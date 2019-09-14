Британія не бачила російського впливу на вибори, – міністр у справах Європи
Міністр не має доказів наявності такого впливу
Уряд Великої Британії не має доказів того, що втручання Росії мало вплив на результати виборів.
Про це заявив міністр у справах Європи Крістофер Пінчер у виступі на щорічному форму «Ялтинської європейської стратегії» (YES), повідомляє «Європейська правда».
Коментуючи запитання про вплив Росії на результати виборів та Brexit-референдуму, він запевнив, що не має доказів наявності такого впливу.
«Немає доказів того, що був вплив, який суттєво вплинув на результати голосування», – запевнив британський посадовець.
Водночас, він наголосив, що уряд Британії всерйоз сприймає загрозу такого впливу у майбутньому. «Ми маємо лишатися уважними до нових засобів ведення війни, яка точиться не лише на полі бою, але також у кіберпросторі та інформаційному просторі», – заявив він.
Нагадаємо, на форумі «YES» у Києві виступили коміки зі студії «Квартал 95».