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    У світі

    Більшість британців підтримують референдуми про незалежність Шотландії та Північної Ірландії

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    Більшість британців підтримують референдуми про незалежність Шотландії та Північної Ірландії

    За проведення референдуму в Шотландії виступили 45% британців з Англії, Шотландії та Уельсу

    Більшість британських виборців вважають, що уряд повинен дозволити Шотландії та Північній Ірландії прийняти рішення про членство у Великій Британії після Brexit.

    Про це повідомляє The Independent.

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    Згідно з повідомленням, жителі Великої Британії вважають доцільним проведення референдумів про незалежність Шотландії та Північної Ірландії після Brexit.

    Так, за даними соціологічного опитування, за проведення референдуму в Шотландії виступили 45% британців з Англії, Шотландії та Уельсу, в той час як проти нього були 30% опитаних. Якщо виключити з опитування пункт «не знаю», то перевага в сторону прихильників референдуму стає більшою – 60% на 40%.

    Що стосується питання референдуму в Північній Ірландії – «за» виступили 52% британців, а «проти» всього 19%. Якщо прибрати варіант «не знаю», то прихильників референдуму стало б 73%, а противників 27%.

    Зазначається, що опитування проводилося з 3 по 6 вересня серед 1,5 тис. осіб.

    Нагадаємо, раніше Королева Великої Британії Єлизавета ІІ схвалила закон про блокування Brexit без угоди. 

    Я повідомлялося, прем’єрміністр Ірландії Лео Варадкар повідомив про великі розбіжності між Великобританією і Європейським союзом щодо Brexit.

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