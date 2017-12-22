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    Прем'єр Британії оголосила про розгром ІДІЛ в Іраку та Сирії

    За словами Мей, завдяки зусиллям військових так званий халіфат більше не має такої значної території
    Прем'єр-міністр Британії Терези Мей оголосила про розгром бойовиків терористичної організації «Ісламська держава» в Іраку та Сирії. Про це повідомляє The Telegraph за підсумками її виступу на військовій базі Акротірі на Кіпрі. «Тереза Мей заявила, що «Ісламська держава» була «розгромлена» в
    • Вчора, 19:07
    • Розсилка
    Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей
    Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей

    За словами Мей, завдяки зусиллям військових так званий халіфат більше не має такої значної території

    Прем'єр-міністр Британії Терези Мей оголосила про розгром бойовиків терористичної організації «Ісламська держава» в Іраку та Сирії.

    Про це повідомляє The Telegraph за підсумками її виступу на військовій базі Акротірі на Кіпрі.

    «Тереза Мей заявила, що «Ісламська держава» була «розгромлена» в Сирії та Іраку», - йдеться у повідомленні.

    Британська прем'єр назвала збройні сили «гордістю нації».

    «Всього три роки тому ДАІШ (ІДІЛ - ред.) оголосила про створення «халіфату» на території Сирії та Іраку, де відбувалися найбільш варварські дії і звідки планувалися вбивства в наших містах, на нашій батьківщині», - заявила Мей.

    За її словами, завдяки зусиллям військових так званий халіфат більше не має такої значної території.

    13 грудня у Державному департаменті США заявили, що війна в Сирії проти терористів «Ісламської держави» продовжується, незважаючи на заяви Росії про перемогу.

    Напередодні у США заявили, що не виведуть свої війська з Сирії, поки не переконаються в тому, що терористичне угруповання ІДІЛ не тільки подолане, але і не відродиться.

    Нагадаємо, днями Путін заявив, що у Сирії повністю переможені представники «Ісламської держави». 

    Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін, який прибув на російську базу в сирійському Хмеймімі, віддав наказ розпочати виведення російського угруповання військ із Сирії.

    Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що в Брюсселі не вважають війну в Сирії завершеною.

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