Прем'єр Британії оголосила про розгром ІДІЛ в Іраку та Сирії

За словами Мей, завдяки зусиллям військових так званий халіфат більше не має такої значної території

Прем'єр-міністр Британії Терези Мей оголосила про розгром бойовиків терористичної організації «Ісламська держава» в Іраку та Сирії. Про це повідомляє The Telegraph за підсумками її виступу на військовій базі Акротірі на Кіпрі. «Тереза Мей заявила, що «Ісламська держава» була «розгромлена» в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей

За словами Мей, завдяки зусиллям військових так званий халіфат більше не має такої значної території

Прем'єр-міністр Британії Терези Мей оголосила про розгром бойовиків терористичної організації «Ісламська держава» в Іраку та Сирії.

Про це повідомляє The Telegraph за підсумками її виступу на військовій базі Акротірі на Кіпрі.

«Тереза Мей заявила, що «Ісламська держава» була «розгромлена» в Сирії та Іраку», - йдеться у повідомленні.

Британська прем'єр назвала збройні сили «гордістю нації».

«Всього три роки тому ДАІШ (ІДІЛ - ред.) оголосила про створення «халіфату» на території Сирії та Іраку, де відбувалися найбільш варварські дії і звідки планувалися вбивства в наших містах, на нашій батьківщині», - заявила Мей.

За її словами, завдяки зусиллям військових так званий халіфат більше не має такої значної території.

13 грудня у Державному департаменті США заявили, що війна в Сирії проти терористів «Ісламської держави» продовжується, незважаючи на заяви Росії про перемогу.

Напередодні у США заявили, що не виведуть свої війська з Сирії, поки не переконаються в тому, що терористичне угруповання ІДІЛ не тільки подолане, але і не відродиться.

Нагадаємо, днями Путін заявив, що у Сирії повністю переможені представники «Ісламської держави».

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін, який прибув на російську базу в сирійському Хмеймімі, віддав наказ розпочати виведення російського угруповання військ із Сирії.

Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що в Брюсселі не вважають війну в Сирії завершеною.