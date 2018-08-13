Прем'єр Ізраїлю закликав «Хамас» до повного припинення вогню



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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу

Нетаньягу розповів, що Ізраїль знищив сотні військових цілей «Хамасу»

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що має намір домогтися від організації «Хамас» повного припинення вогню.

Виступаючи на засіданні кабінету безпеки, він також нагадав про військові операції ізраїльської армії, за яку «Хамас» «дорого заплатив».

«У нас ясна вимога - повне припинення вогню. Наразі ми знищили сотні військових цілей «Хамасу». При кожній серії атак армії оборони Ізраїлю «Хамас» дорого платить. Я не буду розкривати наші оперативні плани, але вони готові», - заявив Нетаньягу.

Прем'єр-міністр повідомив, що основним завданням армії Ізраїлю є повернення безпеки для населення південних регіонів Ізраїлю та прилеглих районів.

Раніше повідомлялося, що радикальне ісламістське угрупування «Хамас» домовилося з Ізраїлем про припинення військових дій, які минулого тижня знову спалахнули у Секторі Гази.

Перемир’я мало почати діяти з опівночі 10 серпня.

Нагадаємо, 8 серпня з Сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено майже дві сотні ракет.

За даними ізраїльських військових, система протиракетної оборони «Залізний купол» перехопила частину них. Натомість Ізраїль відповів запуском власних ракет і бік Сектору Гази.

Внаслідок обстрілів є постраждалі з обох сторін.

До слова, 4 серпня армія Ізраїлю затримала судно, яке намагалося прорвати блокаду Сектора Гази.

Джерело: Інтерфакс-Україна