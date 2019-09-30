Прем’єра Британії Джонсона звинуватили у сексуальних домаганнях



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Журналістка Едвардс наприкінці 90-х — на початку 2000-х писала статті для журналу The Spectator, де Джонсон працював редактором

Журналістка розповіла, що Джонсон домагався її близько 20 років тому

Журналістка Шарлотта Едвардс розповіла, що близько 20 років тому нинішній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон непристойно поводив себе щодо неї.

Про це журналістка написала у своїй колонці для Sunday Times до другої річниці руху проти сексуальних домагань MeeToo.

Едвардс наприкінці 90-х — на початку 2000-х писала статті для журналу The Spectator, де Джонсон працював редактором.

За словами журналістки, на одному з обідів працівників редакції вона сиділа біля Джонсона, й той під столом поклав руку на її стегно і провів вище, через що Едвардс «довелося випрямитися».

Журналістка розповіла, що тоді промовчала, бо це була робоча зустріч, але після поспілкувалася з дівчиною, яка сиділа з іншого боку від Джонсона. Та сказала Едвардс, що Джонсон зробив із нею те саме.

Сам Джонсон вже прокоментував цю історію. Він заявив, що нічого такого не робив. Проте журналістка наполягає, що він не правий.

«Якщо прем’єр-міністр не пам’ятає про цей інцидент, то у мене пам’ять краще, ніж у нього», — сказала Едвардс.

Нагадаємо, британська опозиція роздумує над можливістю імпічменту прем’єру Джонсону.

А нещодавно французьку журналістку Сандру Мюллер, яка першою в країні закликала жінок викривати сексуальні домагання, визнали винною в наклепі та оштрафували.