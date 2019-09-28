Джонсона можуть відправити у відставку наступного тижня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон Фото: LEON NEAL / AFP

Опозиційні депутати намагаються об’єднати зусилля, щоб звільнити його з посади з метою забезпечення чергового відтермінування Brexit

Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон може піти з посади наступного тижня за умови успішного голосування про недовіру прем’єру у парламенті.

Про це повідомляє CNN.

«Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон може бути піти з посади наступного тижня, оскільки опозиційні депутати намагаються об’єднати зусилля, щоб звільнити його з посади з метою забезпечення чергового відтермінування Brexit», – йдеться у повідомленні.

Депутат від Шотландської національної партії (SNP) Стюарт Хосі заявив BBC у суботу, що існує реальна ймовірність, що наступного тижня може відбутися голосування про недовіру голові уряду. Якщо Джонсон програє це голосування, він може бути замінений на посаді прем’єр-міністра лідером партії Лейбористів Джеремі Корбіном на короткий проміжок часу.

ЗМІ зауважують, що голосування про недовіру уряду буде успішним, якщо всі опозиційні партії британського парламенту його підтримають.

Як повідомлялося, Верховний суд Великої Британії 24 вересня залишив без задоволення апеляцію уряду на рішення Вищого цивільного суду Шотландії, який 11 вересня визнав незаконним рішення уряду відправити британський парламент на примусові канікули. Судді Верховного суду одноголосно постановили, що уряд не надав достатніх підстав для такого заходу. Рішення Джонсона «без прийнятної причини» позбавляє парламент можливості виконувати свою роботу як законодавчого органу, а також органу, який контролює дії виконавчої влади, зазначили у рішенні суду.

П’ятитижневі примусові канікули почалися в ніч проти 10 вересня. Блокування парламенту було спрямовано на те, щоб не залишити депутатам час для ефективної протидії сценарію «жорсткого» Brexit, вважають експерти.

Проте парламенту вдалося зробити низку кроків з метою запобігання Brexit без угоди з ЄС. Зокрема, 9 вересня Єлизавета II підписала закон, який має позбавити британський уряд права здійснити «жорсткий» Brexit без схвалення законодавців. Згідно з ним, уряд має постаратися досягти нової угоди з ЄС на засіданні Європейської Ради 18 жовтня. Якщо до кінця жовтня не вдасться домовитися з Брюсселем, то Джонсон має попросити у Брюсселя відтермінування виходу на три місяці – до 31 січня 2020 року.

З самого початку Велика Британія планувала вийти з ЄС 29 березня 2019 року.

Нагадаємо, британська поліція вирішує, чи починати розслідування щодо зв’язків прем’єр-міністра Бориса Джонсона з американською бізнес-леді, яка нібито отримала вигоду для своєї фірми завдяки дружбі з ним під час перебування Джонсона на посаді мера Лондона.