Прем’єр-міністра Джонсона підозрюють у протиправних діях на посту мера Лондона



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Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон

Управління Великого Лондона та Незалежне управління поліції з питань поведінки отримали інформацію щодо можливої протиправної діяльності Джонсона

Британська поліція вирішує, чи починати розслідування щодо зв’язків прем’єр-міністра Бориса Джонсона з американською бізнес-леді, яка нібито отримала вигоду для своєї фірми завдяки дружбі з ним під час перебування Джонсона на посаді мера Лондона.

Про це повідомляє CityA.M.

«Поліцейський наглядовий орган вирішить, починати чи ні розслідування проти голови уряду Бориса Джонсона після того, як з’явилася інформація, що він лобіював інтереси медичної фірми бізнес-леді Дженніфер Аркурі за часів перебування на посаді мера Лондона», – йдеться у повідомленні.

У п’ятницю Управління Великого Лондона та Незалежне управління поліції з питань поведінки (IOPC) отримали інформацію щодо можливої протиправної діяльності Джонсона.

Стверджується, що на посаді мера Лондона у період між 2008 та 2016 роками Джонсон сприяв Аркурі, щоб її фірма отримала спонсорські гранти на тисячі фунтів.

В уряді Джонсона засудили звернення як політично вмотивовану атаку, розпочату безпосередньо перед конференцією Консервативної партії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував опозиції винести вотум недовіри його уряду, щоб провести дострокові вибори.