Прессекретаря президента Казахстану госпіталізували з коронавірусом



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Речник президента Казахстану Берік Уалі

У резиденції глави держави вжито додаткових заходів для забезпечення безпеки

Прессекретар президента Казахстану Берік Уалі був госпіталізований після отримання позитивних результатів тесту на коронавірус.

Про це Уалі повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У пості, опублікованому з лікарні, він зазначив, що президент країни Касим-Жомарт Токаєв регулярно проходить перевірки на захворювання і його здоров'ю в даний момент нічого не загрожує. За словами прессекретаря, в резиденції глави держави було вжито додаткових заходів для забезпечення безпеки.

Раніше президент Токаєв закликав готуватися до нового спалаху коронавірусу в країні. Він заявив, що через непослідовні реформи в Казахстані ослабли служби санітарно-епідеміологічного нагляду та системи інфекційного контролю.

Нагадаємо, в російському уряді на коронавірус перехворів вже четвертий міністр.

До слова, 12 травня стало відомо, що прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заразився коронавірусом.

Дружина Пєскова каже, що чоловік приніс Covid-19 з роботи.

Коронавірус в Україні

Всього 26514

Хворіють 13925

Одужали 11812

Померли 777

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Станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж 5 червня (553). Усього виявлено 26 514 випадки коронавірусної хвороби. Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).