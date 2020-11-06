Трамп вперше з дня виборів виступив із заявою в Білому домі

Трамп заявив, що «виграє з рекордними цифрами» в історії США

Чинний президент США Дональд Трамп вперше з дня виборів виступив в Білому домі і заявив, що під час підрахунку «законних голосів» виборців стає ясно, що він легко перемагає на виборах президента.

За його словами, він «виграє з рекордними цифрами» в історії США, а також «виграв багато критично важливих штатів».

При цьому президент звинуватив у «втручанні в вибори» ЗМІ і «спеціальні інтереси», маючи на увазі лобістів.

Крім того, він звинуватив у втручанні Демократичну партію за допомогою «шахрайських опитувань» з метою відвадити від голосування республіканців.

Прокоментував Трамп і вибори в сенат і конгрес США. Він заявив, що за підсумками виборів республіканці «утримали» контроль над сенатом, а також не втратили жодного місця в палаті представників.

При цьому результати виборів до сенату і конгрес ще не підведені.

Як повідомлялося, Трамп збирається оскаржити результати голосування у всіх штатах, де він програє.

Нагадаємо також, що виборчий штаб президента США Дональда Трампа звернувся до суду з вимогою зупинити підрахунок бюлетенів у Пенсильванії, Мічигані та Джорджії, а також в Неваді.

5 листопада Дональд Трамп заявив, що вимагає припинити підрахунок голосів на президентських виборах.

Останній день виборів президента у США відбувся 3 листопада.