Прихильниця Путіна Кнайсль захопилася зимою в Москві: прем'єр Польщі різко відповів (фото)
Кнайсль опублікувала фото з російської столиці
Ексочільниця міністерства закордонних справ Австрії та подруга російського диктатора Володимира Путіна Карін Кнайсль «захопилася» зимою у Москві. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у відповідь показав їй зиму в Україні.
«Москва + сніг = краса», – написала Кнайсль у Twitter та опублікувала фото з російської столиці.
Snow, darkness, war.— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) December 17, 2022
Kiyv and Kharkiv https://t.co/bgDOA98JEP pic.twitter.com/BpUSjVSZQs
На світлинах видно українські міста, знеструмлені через російські ракети, а також українських військових, які обороняють свою землю, попри сніг та темряву довкола.
Нагадаємо, після масованої ракетної атаки РФ 16 грудня, «Укренерго» оголосило надзвичайну ситуацію. Внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Російської Федерації електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанцій магістральних мереж 330-750 кВ) відбулася втрата понад 50% споживання об’єднаної енергосистеми України.
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