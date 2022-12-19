Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Прихильниця Путіна Кнайсль захопилася зимою в Москві: прем'єр Польщі різко відповів (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прихильниця Путіна Кнайсль захопилася зимою в Москві: прем'єр Польщі різко відповів (фото)
Карін Кнайсль яра прихильниця Путіна
фото: з відкритих джерел

Кнайсль опублікувала фото з російської столиці

Ексочільниця міністерства закордонних справ Австрії та подруга російського диктатора Володимира Путіна Карін Кнайсль «захопилася» зимою у Москві. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у відповідь показав їй зиму в Україні.

«Москва + сніг = краса», – написала Кнайсль у Twitter та опублікувала фото з російської столиці.

На світлинах видно українські міста, знеструмлені через російські ракети, а також українських військових, які обороняють свою землю, попри сніг та темряву довкола.

Нагадаємо, після масованої ракетної атаки РФ 16 грудня, «Укренерго» оголосило надзвичайну ситуацію. Внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Російської Федерації електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанцій магістральних мереж 330-750 кВ) відбулася втрата понад 50% споживання об’єднаної енергосистеми України.

Читайте також: Буде краще, ніж було: Шмигаль повідомив, як США відбудують інфраструктуру України
Теги: міністр Москва Укренерго Польща енергетика путін війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Прихильниця Путіна Кнайсль захопилася зимою в Москві: прем'єр Польщі різко відповів (фото)
Прихильниця Путіна Кнайсль захопилася зимою в Москві: прем'єр Польщі різко відповів (фото)
Скандал у Санкт-Петербурзі. Знак «братерства» з Маріуполем розібрали (відео)
Скандал у Санкт-Петербурзі. Знак «братерства» з Маріуполем розібрали (відео)
Під Москвою окупанти влаштували стрілянину у військовій частині. Є загиблі
Під Москвою окупанти влаштували стрілянину у військовій частині. Є загиблі
У Сибіру впав вертоліт окупантів: фото
У Сибіру впав вертоліт окупантів: фото
Правоохоронці Австрії викрили шпигуна РФ, який передавав секретні дані про війну в Кремль
Правоохоронці Австрії викрили шпигуна РФ, який передавав секретні дані про війну в Кремль
У Таїланді затонув військовий корабель. На борту перебувало більше сотні людей
У Таїланді затонув військовий корабель. На борту перебувало більше сотні людей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
В Обухові «Шахед» влучив у житловий будинок: виникла пожежа (фото)
16K
Рашисти атакують дронами Київ: вибухи у різних районах столиці (фото)
14K
Нічна атака Києва та областей дронами РФ: що відомо (оновлено)
13K
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8654
Кохана Саакашвілі відверто розказала про всі його діагнози
8500
«Дрони-камікадзе» прямують у напрямку Києва: у ряді областей оголошено повітряну тривогу (мапа)

Новини

ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
Сьогодні, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
Вчора, 07:05
Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
17 грудня, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
16 грудня, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
15 грудня, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту