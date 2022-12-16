«Укренерго» оголосило надзвичайну ситуацію

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів відбулася втрата понад 50% споживання об’єднаної енергосистеми України

Масований ракетний удар російських терористів сьогодні спричинив втрату понад 50% споживання енергосистеми України. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

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«Внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Російської Федерації електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанцій магістральних мереж 330-750 кВ) відбулася втрата понад 50% споживання об’єднаної енергосистеми України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у кількох районах Києва пролунали вибухи. Ймовірно, є прильоти.

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Ракети влучили у житловий будинок у Кривому Розі. Є загиблі. По Запоріжжю прилетіли 12 ворожих ракет.

Також є приліт по Харківщині. Окупанти завдали по Харківщині 10 ракетних ударів.