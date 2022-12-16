Буде краще, ніж було: Шмигаль повідомив, як США відбудують інфраструктуру України

Прем'єр-міністр подякував Адміністрації США за виділення $53 млн на підтримку придбання обладнання для електричних мереж України

Шмигаль: «Підтримка союзників непохитна, попри терористичні обстріли Росії»

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із помічником держсекретаря США Джеффрі Паєттом. Посадовці обговорили відновлення зройнованої російськими обстрілами енегетичної інфрастуктури за принципом Build back better (відбудувати краще, ніж було). Про це глава уряду повідомив у Телеграмі.

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«Підтримка союзників непохитна, попри терористичні обстріли Росії. Поки ворог намагався зруйнувати енергетичну систему України, ми з помічником держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєттом обговорили, як її відновити. Не просто відремонтувати, а відбудувати за принципом Build back better», – зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр подякував Адміністрації США за виділення $53 млн на підтримку придбання обладнання для електричних мереж України. «Перша партія цього обладнання вже була надіслана цими днями», –1Буде краще, ніж було: Шмигаль повідомив, як США відбудують інфраструктуру України додав він.

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Нагадаємо, після масованої ракетної атаки РФ 16 грудня, «Укренерго» оголосило надзвичайну ситуацію. Внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Російської Федерації електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанцій магістральних мереж 330-750 кВ) відбулася втрата понад 50% споживання об’єднаної енергосистеми України.