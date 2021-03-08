Меган Маркл назвала своє офіційне весілля «спектаклем для всього світу»

Приватна церемонія без членів родини та інших гостей пройшла на задньому дворі будинку принца Гарі та Меган Маркл

Британський принц Гаррі і Меган Маркл таємно одружилися за три дні до офіційної церемонії.

Про це Маркл розповіла в інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі, яке вийшло на телеканалі CBS цієї ночі.

«Ніхто цього не знає. Ми подзвонили архієпископу і просто сказали йому: «Дивіться, ось це – спектакль для всього світу. Але ми хочемо укласти союз між нами і для нас»,– розповіла Маркл.

За її словами, приватна церемонія без членів родини та інших гостей пройшла на задньому дворі їхнього будинку в присутності архієпископа Кентерберійського.

Нагадаємо, принц Гаррі та його дружина Меган Марк дали інтерв'ю а американській журналістці Опрі Уїнфрі.

Сам факт того, що члени королівської родини дають інтерв’ю Опрі Вінфрі є небувалим. Члени королівської родини вкрай рідко дають інтерв’ю ЗМІ, а герцог та герцогиня Сассекські стали першими, що вирішив поговорити з Опрою Вінфрі.

Видання The Sunday Times з посиланням на джерела повідомило, що в Букінгемському палаці визнали висловлювання герцога і герцогині Сассекському в ході інтерв'ю «оголошенням війни» королівської сім'ї Великої Британії.