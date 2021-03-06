Єлизаветі II подарували двох нових коргі

Єлизавета II більш не заводитиме нових вихованців через побоювання, що вони переживуть її

Цуценята пробули в Віндзорському замку всього кілька тижнів і вже відчувають себе як вдома

Британській королеві Єлизаветі II подарували двох нових цуценят коргі, щоб тій було легше пережити кризу в сім’ї, пов’язану з хворобою її чоловіка, принца Філіпа, і сваркою з принцом Гаррі і Меган Маркл. Про це пише The Sun.

За словами співрозмовника видання, королева в захваті. Попри те, що цуценята пробули в Віндзорському замку всього кілька тижнів, вони вже відчувають себе як вдома. Однак ні стать, ні вік, ні клички вихованців не уточнюються.

Отримані Єлизаветою II цуценята, за попередньою інформацією, – перші її коргі, які не є нащадками собаки на прізвисько Сьюзан, подарованої тоді ще принцесі на 18-річчя у 1944 році.

За все життя у британської королеви було понад 30 собак: коргі і доргі (гібрид такси і коргі). У 1991 році лікарям навіть довелося накладати Єлизаветі II три шва після того, як вона рознімала бійку між вісьмома своїми вихованцями.

У 2018 році у королеви помер останній собака її улюбленої породи – вельш-коргі пемброк. Вихованцеві Уіспер було 12 років. У тому ж році був приспаний останній пемброк Єлизавети II на прізвисько Віллоу. З 2016-му помер її передостанній коргі, Віллоу.

У 2015 році Єлизавета II заявила, що більш не заводитиме нових вихованців через побоювання, що вони переживуть її.