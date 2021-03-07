Британія завмерла. Сьогодні ввечері в ефір вийде скандальне інтерв’ю Меган Маркл та принца Гаррі

Інтерв'ю Опри Вінфрі з герцогом і герцогинею Сассекською вийде в ефір у США в неділю

Члени королівської родини вкрай рідко дають інтерв’ю засобам масової інформації

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, які відмовились від своїх королівських обов’язків і з 2020 року живуть у Каліфорнії, дали перше велике інтерв’ю американській телеведучій Опрі Вінфрі, яке вийде 7 березня на телеканалі CBS.

Сам факт того, що члени королівської родини дають інтерв’ю Опрі Вінфрі є небувалим. Члени королівської родини вкрай рідко дають інтерв’ю ЗМІ, а герцог та герцогиня Сассекські стали першими, що вирішив поговорити з Опрою Вінфрі.

Телеканал CBS заплатить до $ 9 млн в якості ліцензійного збору за можливість показати інтерв’ю Опри Вінфрі з принцом Гаррі і його дружиною Меган Маркл.

Американський телеканал CBS вже опублікував кілька тизерів інтерв’ю, яке має вийти в неділю 7 лютого. Герцог та герцогиня Сассекські планують розповісти, що відбулося з ними протягом року, який вони провели у Кенсінгтонському палаці після одруження.

Зокрема, в одному з тизерів на запитання Опри «Як ви думаєте, як палац поставиться до того, що ви розповіли свою правду тут?» Маркл відповіла: «Я не знаю, як вони могли розраховувати, що після цього часу ми просто продовжимо мовчати, якщо відбувається активна війна, в якій палац поширює брехню про нас».

Останній випадом проти себе герцогиня назвала історію в газеті Times. У ній Маркл звинуватили у тому, що вона змусила піти з роботи двох своїх особистих помічників і заподіяла моральну травму третьому. Своєю чергою Букінгемський палац вже відповів, що «надзвичайно стурбований» такими звинуваченнями на адресу герцогині Сассекської та вивчить їх, передає ВВС.

«Герцогиня засмучена цим останнім особистим нападом на неї ще й тому, що сама була жертвою знущань і цілком підтримує тих, хто пережив схожий біль і травму», – йдеться в заяві її особистого представника.

Окрім того, очікується, що герцогиня Сассекська розповість про свій шлюб, про те, як вона увійшла в королівську сім’ю, про материнство і як вона живе під серйозним тиском громадськості. Разом з принцом Гаррі, родина також розкаже, як ухвалила рішення переїхати до США. Принц також згадає свою матір, принцесу Діану, якій також довелося багато пережити у складі королівської родини.

Двогодинна розмова Опри Вінфрі з принцом Гаррі та Меган Маркл буде показана в ефірі CBS в неділю, 7 березня, о 20:00 (5:00 8 березня за київським часом).