Британські ЗМІ з'ясували, які титули королева залишить принцу Гаррі

Онуку Єлизавети ІІ збережуть титул «Його високості», але не дадуть ним користуватись

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ не має наміру позбавляти свого онука Гаррі титулу принца. «Він народився принцом Гаррі і завжди буде принцом Гаррі», – пояснило джерело Daily Mail в Букінгемському палаці. Крім того, Гаррі і його дружина Меган Маркл як і раніше є герцогом і герцогинею Сассекськими. Ці титули були подаровані їм в якості весільного подарунка.

Формально Гаррі і Меган залишаються «Його і Її королівською високістю» (HRH), однак, як і раніше, у них немає права використовувати ці титули. За твердженням джерела видання, така угода була досягнута на переговорах з королевою в січні 2020 року.

У палаці вважають, що комерційна діяльність Гаррі і Меган несумісна з почесними військовими титулами або статусом офіційних покровителів ряду установ і благодійних організацій. Саме тому їм довелося з ними розлучитися.

Принц Гаррі і Меган Маркл перестали виконувати обов'язки членів британської королівської сім'ї з 1 квітня 2020 року. Щоб отримати право переїхати в США, працювати і займатися підприємницькою діяльністю, їм довелося відмовитися від звернення «Ваша королівська високість», держфінансування і торгової марки Sussex Royal. Через рік вони втратили статусу покровителів ряду установ і благодійних організацій, а у принца відібрали почесні військові титули, в тому числі звання генерал-капітана Королівської морської піхоти Великобританії.

Після укладення договору з відеосервісом Netflix Гаррі і Меган досягли фінансової незалежності від королівської сім'ї. 14 лютого вони оголосили, що очікують другу дитину. У відповідь королева Великої Британії Єлизавета II сказала, що «зачарована» цією новиною.