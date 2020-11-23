  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Принц Вільям і Кейт Міддлтон повідомили про смерть «серця сім'ї»

    • Розсилка
    Лупо часто фігурував на сімейних фотографіях членів королівської сім'ї - Принц Вільям і Кейт Міддлтон повідомили про смерть «серця сім'ї»
    Лупо часто фігурував на сімейних фотографіях членів королівської сім'ї
    Фото: @kensingtonroyal / Instagram

    В минулі вихідні померла собака принца Вільяма і Кейт Міддлтон

    Герцог Кембриджський принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон повідомили про смерть їхнього собаки Лупо.

    Про це вони розповіли на своїй сторінці в Instagram.

    «На превеликий жаль, в минулі вихідні померла наша дорога собака Лупо. Він був серцем нашої сім'ї останні дев'ять років, і ми будемо дуже за ним нудьгувати», – йдеться в підписі до знімка померлого вихованця.

    Лупо часто фігурував на сімейних фотографіях членів королівської сім'ї. Англійський кокер–спанієль народився від собаки, якою володіли Майкл і Керол Міддлтон, батьки Кейт. Він був подарований на весілля Вільяма і Кейт в 2011 році і, як вважається, допоміг їм вибрати ім'я для принца Джорджа.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

    Як пише Daily Mail, пара розкидала на підлозі записки з різними іменами, і Лупо вибрав одну з них. Кейт Міддлтон назвала Лупо в честь своєї прабабусі по батьківській лінії, уродженої Олів Крістіани Луптон.

    На початку листопада стало відомо, що принц Вільям в квітні перехворів Covid–19, але зберігав це у таємниці, щоб не турбувати британський народ. Герцога лікували палацові лікарі, і, слідуючи вказівкам, він був ізольований в сімейному будинку Анмер Холл в Норфолку, де продовжував працювати віддалено.

    Теги: вихідні смерть весілля Велика Британія тварини Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies