Принц Вільям і Кейт Міддлтон повідомили про смерть «серця сім'ї»

В минулі вихідні померла собака принца Вільяма і Кейт Міддлтон

Герцог Кембриджський принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон повідомили про смерть їхнього собаки Лупо.

Про це вони розповіли на своїй сторінці в Instagram.

«На превеликий жаль, в минулі вихідні померла наша дорога собака Лупо. Він був серцем нашої сім'ї останні дев'ять років, і ми будемо дуже за ним нудьгувати», – йдеться в підписі до знімка померлого вихованця.

Лупо часто фігурував на сімейних фотографіях членів королівської сім'ї. Англійський кокер–спанієль народився від собаки, якою володіли Майкл і Керол Міддлтон, батьки Кейт. Він був подарований на весілля Вільяма і Кейт в 2011 році і, як вважається, допоміг їм вибрати ім'я для принца Джорджа.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Як пише Daily Mail, пара розкидала на підлозі записки з різними іменами, і Лупо вибрав одну з них. Кейт Міддлтон назвала Лупо в честь своєї прабабусі по батьківській лінії, уродженої Олів Крістіани Луптон.

На початку листопада стало відомо, що принц Вільям в квітні перехворів Covid–19, але зберігав це у таємниці, щоб не турбувати британський народ. Герцога лікували палацові лікарі, і, слідуючи вказівкам, він був ізольований в сімейному будинку Анмер Холл в Норфолку, де продовжував працювати віддалено.