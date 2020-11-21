Швидка їхала 30 хвилин. Подробиці смерті 27-річного українського легкоатлета

Увечері перед смертю спортсмен провів повноцінне тренування

Молодого легкоатлета Миколу Багача поховають сьогодні, 21 листопада, о 13:15, на Північному кладовищі Києва.

Як уже повідомляв «Главком», відомий український легкоатлет, штовхальник ядра Микола Багач раптово пішов з життя у ніч з 19 на 20 листопада. Йому було лише 27 років. Причини смерті не розголошуються, але відомо, що 19 листопада увечері Микола провів повноцінне тренування.

Броварське видання «Трибуна» повідомляє, що вночі у Броварах на вулиці Київській (навпроти будинку №247) одному з водіїв стало зле. Очевидці викликали швидку та поліцію. Свідки повідомили, що швидка на місце виклику приїхала через 30 хвилин. Весь цей час першу домедичну допомогу потерпілому намагалися надати перехожі. Але врятувати людину не вдалося. Пізніше виявилося, що померлим був Микола Багач.

Багач займався штовханням ядра, представляв Україну на юніорських чемпіонатах світу та Європи. Він – син бронзового медаліста Олімпійських ігор зі штовхання ядра Олександра Багача.

Федерація легкої атлетики України презентувала щемливий кліп пам’яті померлого спортсмена.

Сьогодні, 21 листопада, батькові Миколи Олександрові Багачу виповнюється 54 роки. Та й загалом сім’я Багачів – спортивна. Мама Миколи – майстриня спорту з плавання. Свого часу старша сестра Оксана була призеркою першостей України серед юнаків та юніорів зі штовхання ядра. А Миколина сестра-двійнятко Юлія свого часу здобула майстра спорту з плавання, була призеркою юніорської першості України.