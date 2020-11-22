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    В Одесі підприємці влаштували бунт проти «карантину вихідного дня» (відео)

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    Бізнесмени, які тримають точки на ринку, не згодні з забороною роботи у вихідні дні - В Одесі підприємці влаштували бунт проти «карантину вихідного дня» (відео)
    Бізнесмени, які тримають точки на ринку, не згодні з забороною роботи у вихідні дні

    Правоохоронці слідкують за виконанням карантинних правил, не дозволяючи відкривати підприємцям свої точки

    В Одесі на знаменитому ринку «Сьомий кілометр» підприємці влаштували бунт проти »карантину вихідного дня» в Україні.

    Про це повідомляє «ASPI» з посиланням на на Instagram-сторінці odessa_info1.

    Бізнесмени, які тримають точки на ринку, не згодні з забороною роботи у вихідні дні. Тому вони в знак протесту перекрили дорогу.

    На місці також працює поліція, яка оточила ринок. Правоохоронці слідкують за виконанням карантинних правил, не дозволяючи відкривати підприємцям свої точки.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      624744
    • Хворіють
      326876
    • Одужали
      286917
    • Померли
      10951

    Нагадаємо, за мінулу добу 21 листопада в Україні виявили 12079 нових хворих на коронавірус. Це на 2501 особу менше, ніж раніше (14580).

    Також мінулої прибуток на Covid-19 охопили 489 дітей та 375 медпрацівників. 

    Було шпиталізовано вчора 1134 особи. Через хворобу померли 138 людей, а віддалили – 4604 особи.

    Здійснено тестувань за добу – 34397 (зокрема методом ПЛР – 27998, методом ІФА – 6399).

    За весь час пандемії в Україні: охорона – 624744 особи, одужало – 286917 осіб, летальних випадків – 10951, проведено ПЛР-тестувань – 4182331.

    Теги: вихідні Одеса ринок поліція охорона коронавірус
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