В Одесі підприємці влаштували бунт проти «карантину вихідного дня» (відео)

Бізнесмени, які тримають точки на ринку, не згодні з забороною роботи у вихідні дні

Правоохоронці слідкують за виконанням карантинних правил, не дозволяючи відкривати підприємцям свої точки

В Одесі на знаменитому ринку «Сьомий кілометр» підприємці влаштували бунт проти »карантину вихідного дня» в Україні.

Про це повідомляє «ASPI» з посиланням на на Instagram-сторінці odessa_info1.

Бізнесмени, які тримають точки на ринку, не згодні з забороною роботи у вихідні дні. Тому вони в знак протесту перекрили дорогу.

На місці також працює поліція, яка оточила ринок. Правоохоронці слідкують за виконанням карантинних правил, не дозволяючи відкривати підприємцям свої точки.

Коронавірус в Україні

Всього 624744

Хворіють 326876

Одужали 286917

Померли 10951

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, за мінулу добу 21 листопада в Україні виявили 12079 нових хворих на коронавірус. Це на 2501 особу менше, ніж раніше (14580).

Також мінулої прибуток на Covid-19 охопили 489 дітей та 375 медпрацівників.

Було шпиталізовано вчора 1134 особи. Через хворобу померли 138 людей, а віддалили – 4604 особи.

Здійснено тестувань за добу – 34397 (зокрема методом ПЛР – 27998, методом ІФА – 6399).

За весь час пандемії в Україні: охорона – 624744 особи, одужало – 286917 осіб, летальних випадків – 10951, проведено ПЛР-тестувань – 4182331.