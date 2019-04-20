Протести екоактивістів у Лондоні: затримано понад 700 осіб



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Активісти блокують дороги в центрі Лондона

За останній тиждень було затримано більше як 700 активістів з боротьби зі змінами клімату, що блокують дороги біля деяких з найвідоміших пам'яток Лондона.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Reuters.

Протести, організовані кліматичною групою Extinction Rebellion, протягом кількох днів блокують дороги в районі таких визначних місць Лондона, як парламентська площа, міст Ватерлоо, Оксфорд-серкус і Мармурова арка.

Extinction Rebellion закликала до ненасильницької громадянської непокори, щоб змусити британський уряд скоротити викиди парникових газів до нуля до 2025 року і зупинити глобальну кліматичну кризу.

«Станом на 10 ранку в суботу затримано 718 осіб. 28 особам висунули звинувачення», - йдеться в заяві Лондонської столичної поліції.

Поліція повторила, що протести були дозволені тільки в районі Мармурової арки, але не уточнила, чи буде розганяти інші протестні групи.

Нагадаємо, екологічні активісти заявили в четвер, що напередодні Великодня збираються заблокувати роботу аеропорту Хітроу.

За останні дні екологічні активісти з руху Extinction Rebellion змогли заблокувати чотири важливі транспортні вузли у центрі столиці Великої Британії, чим ледь не спричинили повномаштабний транспортний колапс у Лондоні.

Як відомо, протести екологів у Лондоні очолює британська кліматична група Extinction Rebellion.

Серед вимог екологів - скоротити викиди вуглецю до нуля, оголосити надзвичайний стан у зв'язку з екологічною ситуацією та організувати збори громадян для вироблення надзвичайного плану дій для боротьби зі змінами клімату та вирішення екологічної ситуації загалом.