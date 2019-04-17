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    У світі

    Поліція затримала у Лондоні майже 300 екоактивістів

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    <p>Активісти блокували міст Ватерлоо, Парламентську площу та навколо Оксфорд-серкус</p> - Поліція затримала у Лондоні майже 300 екоактивістів

    Активісти блокували міст Ватерлоо, Парламентську площу та навколо Оксфорд-серкус

    Активісти організації Extinction Rebellion блокували завантажені вулиці в центрі Лондона, протестуючи проти забруднення навколишнього середовища

    Поліція Лондона за два дні затримала 290 екологічних активістів організації Extinction Rebellion, які з понеділка проводять акції протесту в центрі британської столиці.

    Про це повідомляє прес-служба Скотленд-Ярду.

    «Загальна кількість затриманих за два дні досягла 290 чоловік», - проінформувала поліція.

    Активісти організації Extinction Rebellion блокували завантажені вулиці в центрі Лондона, протестуючи проти забруднення навколишнього середовища.

    Раніше поліція попередила активістів, що блокування автошляхів має обмежитися ділянкою навколо Мармурової арки. Проте активісти блокували міст Ватерлоо, Парламентську площу та навколо Оксфорд-серкус.

    Як відомо, протести екологів у Лондоні очолює британська кліматична група Extinction Rebellion, що планує організувати демонстрації у 33 країнах світу протягом найближчих днів.

    Серед вимог екологів - скоротити викиди вуглецю до нуля, оголосити надзвичайний стан у зв'язку з екологічною ситуацією та організувати збори громадян для вироблення надзвичайного плану дій для боротьби зі змінами клімату та вирішення екологічної ситуації загалом.

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