Поліція затримала у Лондоні майже 300 екоактивістів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Активісти блокували міст Ватерлоо, Парламентську площу та навколо Оксфорд-серкус

Активісти організації Extinction Rebellion блокували завантажені вулиці в центрі Лондона, протестуючи проти забруднення навколишнього середовища

Поліція Лондона за два дні затримала 290 екологічних активістів організації Extinction Rebellion, які з понеділка проводять акції протесту в центрі британської столиці.

Про це повідомляє прес-служба Скотленд-Ярду.

«Загальна кількість затриманих за два дні досягла 290 чоловік», - проінформувала поліція.

Активісти організації Extinction Rebellion блокували завантажені вулиці в центрі Лондона, протестуючи проти забруднення навколишнього середовища.

Раніше поліція попередила активістів, що блокування автошляхів має обмежитися ділянкою навколо Мармурової арки. Проте активісти блокували міст Ватерлоо, Парламентську площу та навколо Оксфорд-серкус.

Як відомо, протести екологів у Лондоні очолює британська кліматична група Extinction Rebellion, що планує організувати демонстрації у 33 країнах світу протягом найближчих днів.

Серед вимог екологів - скоротити викиди вуглецю до нуля, оголосити надзвичайний стан у зв'язку з екологічною ситуацією та організувати збори громадян для вироблення надзвичайного плану дій для боротьби зі змінами клімату та вирішення екологічної ситуації загалом.