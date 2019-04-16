Поліція затримала понад сотню активістів, які блокували центр Лондона
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Раніше поліція попередила активістів, що блокування автошляхів має обмежитися ділянкою навколо Мармурової арки
Більшість зі 113 заарештованих були затримані за підозрою у порушенні громадського порядку
У Лондоні поліція заарештувала понад 100 екологічних активістів, які блокували центр міста.
Про це пише BBC.
«Понад 100 активістів руху проти зміни клімату були заарештовані після того, як заблокували дороги у середмісті Лондона», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що більшість зі 113 заарештованих були затримані за підозрою у порушенні громадського порядку.
Раніше поліція попередила активістів, що блокування автошляхів має обмежитися ділянкою навколо Мармурової арки. Проте активісти блокували міст Ватерлоо, Парламентську площу та навколо Оксфорд-серкус.
Як відомо, протести екологів у Лондоні очолює британська кліматична група Extinction Rebellion, що планує організувати демонстрації у 33 країнах світу протягом найближчих днів.
Серед вимог екологів - скоротити викиди вуглецю до нуля, оголосити надзвичайний стан у зв'язку з екологічною ситуацією та організувати збори громадян для вироблення надзвичайного плану дій для боротьби зі змінами клімату та вирішення екологічної ситуації загалом.
Джерело: Укрінформ