Дружина Саакашвілі очолила марш опозиції у Тбілісі



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У Тбілісі проходить масова акція протесту «Марш свободи»

До сьогоднішнього дня акцію біля будівлі парламенту Грузії проводили молоді люди, які не допускали виступів опозиційних політиків

У Тбілісі проходить масова акція протесту «Марш свободи». Демонстранти вимагають відставки міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарії.

Цієї суботи в марші бере участь більша кількість людей, які представляють партії, зокрема, колишню партію влади «Єдиний національний рух».

Як пише агентство «Интерфакс», політсила мобілізувала своїх прихильників з регіонів Грузії.

Близько трьох тисяч «націоналів» зібралися біля будівлі філармонії і маршем попрямували до будівлі парламенту. Багато хто з них у руках тримали прапори Грузії, Євросоюзу, НАТО й України. До них приєдналася колона членів і прихильників опозиційної партії Європейська Грузія.

До сьогоднішнього дня акцію біля будівлі парламенту проводили молоді люди, які не допускали виступів опозиційних політиків. Саме вони домоглися від влади відставки голови парламенту Іраклія Кобахідзе і зміни виборчої системи. У них залишилося одна вимога - відставка глави МВС.

У Марші свободи, який проходить по проспекту Руставелі та рухається до площі Свободи, на думку незалежних спостерігачів, беруть участь від до семи тисяч осіб. У перших лавах іде дружина Михайла Саакашвілі Сандра Руловс.

Раніше грузинський прем'єр-міністр Мамука Бахтадзе заявив, що експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі і його партія «Єдиний національний рух» повинні понести відповідальність за минулі в Тбілісі заворушення.