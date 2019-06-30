«Путін – наш ворог». Грузинська співачка Ніно Катамадзе відмовилася виступати в РФ



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Ніно Катамадзе більше не хоче їхати з концертами до Росії

Співачка підтримала учасників протестів у Грузії

Грузинська співачка Ніно Катамадзе відмовилася виступати в Росії на тлі антиросійських виступів в Тбілісі. Про це співачка повідомила в Facebook.

За її словами, виступ на фестивалі «Садиба.Jazz» буде останнім, після цього в РФ вона більше не поїде. Співачка також підтримала учасників протестів у Грузії. Вона приєдналася до вимог відставки глави МВС країни Георгія Гахарії.

«Моє мовчання не означає, що мені було що обдумати і вирішити, я з першої секунди відчуваю те, що і кожен з вас, побачивши [депутата Держдуми Сергія] Гаврилова в кріслі спікера [грузинського парламенту]», - написала Катамадзе. «Росія - окупант, Путін - наш спільний ворог!» - наголосила співачка.

За її словами, 22 червня на «Садибі Jazz» був її «важкий концерт». Вона не відмовилася від нього лише через дев'ятирічну сліпу дівчинку (на сцену з Катамадзе вийшла її прихильниця з Білорусії Аріна, яка навчилася грати на фортепіано після втрати зору і мріяла познайомитися з виконавицею).

Увечері 20 червня в Тбілісі понад 5 тисяч осіб зібралися на антиросійський мітинг, щоб висловити протест проти дій депутата Держдуми РФ від КПРФ Сергія Гаврилова на відкритті сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я. Учасники акції вимагали відставки міністра внутрішніх справ, голови парламенту і голови Служби держбезпеки.

Влада відмовилася виконати ці вимоги, і ближче до опівночі учасники мітингу спробували прорватися в будівлю парламенту. Поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Пізніше проти демонстрантів було мобілізовано спецназ і задіяно водомети. У відповідь учасники акції кидали в правоохоронців каміння і палиці.

Вже 21 червня поліція Тбілісі завершила операцію з розгону протестувальників. За даними ЗМІ, внаслідок сутичок постраждали близько 240 осіб. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі на своїй сторінці у Facebook наголосила, що протести, які пройшли напередодні ввечері біля парламенту Тбілісі, організовані РФ і будуть Росії тільки на користь.

25 червня головою парламенту Грузії обрали Арчила Талаквадзе замість Іраклія Кобахідзе, який подав у відставку 21 червня після масової антиросійської акції і жорстокого розгону демонстрантів.

