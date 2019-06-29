  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Андрухович

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Справжня Європа – та, що має кордони з Росією і знає, що таке окупація та анексія

    • Юрій Андрухович

      Український поет

    • Розсилка
    Справжня Європа – та, що має кордони з Росією і знає, що таке окупація та анексія

    Після зради перед зрадою

    Отже, перша ластівка Зе!похи прилетіла: росіяни знову в ПАРЄ. Попри в’язку й запеклу (без іронії) боротьбу української делеґації, попри її самовіддану підтримку кількома іноземними друзями, перемогло зло. Точніше, перемогли добрі наміри. Якось так уже склалося в нашому людському існуванні, що добрі наміри переважно дорівнюють злу. Чи принаймні ведуть до нього прямісінькою, надійно вимощеною дорогою.

    Бути злим – хоч і з добрими намірами – пророком не дуже хочеться, але гляньмо на речі так, як вони того заслуговують, себто реалістично. Мабуть, я ще не схиляюся до підозр, що теперішній преЗе!дент навмисне літав до Макрона й Меркель, аби запевнити їх у Зе!леному світлі для Росії. Ні, аж так далеко я поки що не йду.

    Проте очевидність лишається очевидністю: його, преЗе!дента, попередник усі п’ять років робив неможливе, спазматично стискаючи всю цю європейську, патологічно схильну до відповзання і зрадництва верхівку у своїх липких і задушливих дружніх обіймах. І вони, всі ті яґланди, юнкери, макрони та ін., хоч як уже осоружні були їм згадані обійми українського друга, чомусь дисципліновано тримались обіцяного й не зраджували.

    Тепер вони зітхнули з полегкістю. Якщо це мультфільм, то з тих, де на місці пітона з’являється Зе!лений папуга, і можна врешті розслабитись: обіймів більше не буде. Обіймати вже ні́кому.

    Читайте також

    Але тут – знову ж уточнення. Особисто преЗе!дент у цій першій поразці радше не винен. Слово «особисто» в попередньому реченні натякає на особистість. А оскільки її у преЗе!дента все одно немає, то не може бути й відповідальності. Що з нього, такого смішного, взяти? Ні, тут не так він сам нашкодив, як факт його обрання. Ще точніше: як факт обрання саме його – такого, а не іншого. Голосуючи за нього, три чверті українського виборця масово і в унісон засигналізувало світові й передусім виснаженій пітонськими обіймами європейській верхівці: «З капітуляцією погоджуємось!»

    Так принаймні зрозуміла це європейська верхівка і дуже цьому зраділа.   

    Уся ця історія могла би стати вкрай сумним завершенням певної нетривалої, та все ж прекрасної доби, якби не ситуативний протест уже кількаразово похованої й забутої Центрально-Східної Європи. Момент її раптового воскресіння у Страсбурзі не лише зворушує, але й додає сили. Ось хто не зрадив, ось хто з нами:

    • Литва, Латвія, Естонія.
    • Польща.
    • Словаччина.
    • Грузія.

    Разом з Україною це чудова сімка. Справжня Європа – та, що має кордони з Росією і знає, що таке окупація та анексія. Дивлячись на мапу формально, кордонів з Росією нині з усієї сімки не має лише Словаччина, тож її делеґації особливий респект – вона побачила ще далі, ніж дозволяють кордони.

    Друзів пізнають у біді. Перепрошую за тривіальність, але цього тижня у Страсбурзі вона заблиснула оновленим сенсом. Біда у нас одна і спільна. Її звати Росія, і в неї починається благодатний період «і обіцянок, і пробачень» з боку старої Європи. Тому таке важливе це єднання, ця, nomen omen, європейська солідарність. Бодай уламок її – антиімперський, антиросійський, центрально-східний.

    У списку тих, які не зрадили, мені бракує Чехії, Угорщини. Вони ж, як і Польща та Словаччина, теж вишеградські. І були у них свій 1956-й та свій 1968-й. І була в них дисидентська дискусія угорця Конрада з чехом Кундерою – про те, як бути їхній Європі в окупованій Росією зоні. Невже сьогодні їх уже не перечитують, а чехи й угорці чуються аж так добре зі своїми аж такими сумнівними урядами? 

    Бракує мені Румунії. Зате є Грузія. Саме вона робить цю імпровізовану балтійсько-чорноморську спільноту південнішою, додаючи Чорного моря рівно стільки, щоб його стало не менше за Балтійське. Бо в такій конфігурації всі ми стаємо морськими державами, навіть затиснута поміж Карпат Словаччина.       

    Тож сумна історія зі страсбурзьким свинством Заходу могла би беззастережно і нестримно перетекти в оптимістичну – про віднайдених вірних друзів, які, приречені існувати в межах того самого геополітичного простору, не полишають своїх у біді і йдуть геть від нестерпно скурвленої парламентської асамблеї з її аж надто добрими намірами. Й це міг би бути гепі-енд.

    Проте тут вимальовується вже зовсім недалека перспектива українських виборів, наслідком яких стане інший український парламент, суттєво гірший від теперішнього. І вже інша українська делеґація поїде до Страсбурґа, окрилена новими історичними завданнями Зе!похи: вибачатися перед росіянами, забирати назад нерозсудливі слова попередників і наввипередки зраджувати всіх тих, які нас сьогодні не зрадили.             


    Джерело: Zbruc

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія анексія Європейська солідарність Польща Словаччина Європа Естонія ПАРЄ Латвія Грузія протест Литва окуповані території окупація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Богдан Яременко
    Богдан Яременко

    Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Сергій Таран
    Сергій Таран

    Політолог

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ