Макрон думає над проведенням референдуму – ЗМІ



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Остаточне рішення щодо проведення всенародного опитування може бути ухвалене протягом тижня

Референдум може відбутися 26 травня

Французька газета Le Journal du Dimanche повідомила, що президент Еммануель Макрон розмірковує над проведенням референдуму, щоб вийти зі спричиненої протестами «жовтих жилетів» кризи.

За інформацією джерел видання, референдум може відбутися 26 травня, у день виборів до Європейського парламенту.

Як стверджує газета, відділ міністерства внутрішніх справ Франції, який відповідає за травневі вибори, цього тижня розпочав переговори з друкарнями і постачальниками паперу, щоб підготувати конверти і бюлетені для голосування.

Остаточне рішення щодо проведення всенародного опитування може бути ухвалене протягом тижня. Шанси на те, що референдум відбудеться, джерело газети відзначило як дуже високі.

Водночас наразі не відомо, які питання можуть бути висунуті на референдумі. У середині січня Еммануель Макрон розпочав національні дебати, метою яких була спроба відповісти на вимоги руху «жовтих жилетів». Референдум може стати логічним закриттям цих дебатів.

Серед питань, сформульованих президентом для дебатів, були такі: Які податки потрібно знизити? На що держава повинна витрачати гроші в пріоритетному порядку? Чи не надто багато у Франції бюрократичних бар'єрів? Чи не слід частіше проводити референдуми і хто може їх ініціювати?

Очікувалося, що дебати триватимуть до 15 березня.

Джерело: Європейська правда