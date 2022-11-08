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Протестний дайджест: українські біженці вимагають визнати Росію країною-терористкою (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Протестний дайджест: українські біженці вимагають визнати Росію країною-терористкою (фото)
Наші громадяни за кордоном привертають увагу до того, що війна триває та Україна потребує допомоги 
фото з відкритих джерел: Мілан, Італія

ЗСУ мають отримати зброю для захисту усього цивілізованого світу, а рашисти – покарання за злочини

Минулого тижня в Європі, Австралії, США продовжувалися десятки проукраїнських протестів, передає «Главком». За інформацією Українського центру безпеки та співпраці, українські активісти продовжують вимагати надати Україні більше зброї на фоні мобілізація в Росії, денацифікувати та демілітаризувати Росію й визнати її державою-терористом, та вплинути на постачання Іраном дронів.

Наймасштабніші акції пройшли в Ризі (Латвія), Осло (Норвегія), Стокгольмі (Швеція), Мюнхені (Німеччина), Парижі (Франція), Бухаресті (Румунія), в Мілані (Італія).  

«В Італії було два мітинги: в Мілані був мітинг в підтримку України й за дійсний мир, де є справедливість і правда для всіх, хто постраждав і досі потерпає від рашистів. У Римі був мітинг «пацифістів», які ставлять в один ряд агресора і жертву і хочуть «миру» за будь-яку ціну, проти військової допомоги Україні й по суті готові на будь-які вимоги рашистів, аби тільки був «мир». Звісно, українська спільнота була присутня на мітингу в Мілані, тому що ми знаємо що таке «руський мір». Не буває миру без свободи й покарання всіх винних рашистів», – розповіла організаторка протесту з Мілану. 

Протестний дайджест: українські біженці вимагають визнати Росію країною-терористкою (фото) фото 1

Активісти влаштували акцію під посольством Угорщини у Варшаві (Польща) з метою привернути увагу до залежності угорського прем’єра Віктора Орбана від Росії. Зокрема, під посольством Угорщини активісти «витягали Орбана з дупи Путіна».  

Протестний дайджест: українські біженці вимагають визнати Росію країною-терористкою (фото) фото 2
Протестний дайджест: українські біженці вимагають визнати Росію країною-терористкою (фото) фото 3

В Австралії, в Сіднеї також пройшло дві акції: одна біля ратуші з вимогою визнати Росії державою-терористкою та надати Україні більше озброєння на фоні мобілізації в РФ.  

Протестний дайджест: українські біженці вимагають визнати Росію країною-терористкою (фото) фото 4
Протестний дайджест: українські біженці вимагають визнати Росію країною-терористкою (фото) фото 5
Протестний дайджест: українські біженці вимагають визнати Росію країною-терористкою (фото) фото 6
Протестний дайджест: українські біженці вимагають визнати Росію країною-терористкою (фото) фото 7

«Українці захищають свої міста від того, щоб вони не перетворились на наступну Бучу, українці ніколи ні на кого не нападали й нападати не збираються, а зброя потрібна для виживання, для захисту себе та усього цивілізованого світу. Навколо Росії об'єднались усі найбридкіші тирани, такі як Північна Корея та Іран, тож це боротьба усього цивілізованого світу за своє майбутнє. Українці дякують Австралії за нові 30 «Бушмастерів», які вони надіслали, але цього недостатньо. Росія мобілізувала ще 300 тис. нових військових і для протидії цій людській масі недостатньо 30 «Бушмастерів», – розповіли організатори протестів в Австралії. 

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Нагадаємо, раніше активісти з різних куточків світу провели масові акції у відповідь на обстріли українських міст.

До слова, раніше, 30 жовтня, у столиці Чехії пройшов багатотисячний мітинг на підтримку України.  

Теги: Швеція біженці війна зброя Італія Латвія мітинг мобілізація Німеччина Норвегія озброєння Польща росія Румунія Україна українці Франція активісти

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