Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія намагається протиснути відому шпигунку в організацію з протидії тероризму: подробиці

Надія Клочко
glavcom.ua
Росія намагається протиснути відому шпигунку в організацію з протидії тероризму: подробиці
Марія Бутіна була засуджена у США за шпигунство
фото з відкритих джерел

Марія Бутіна, яка відсиділа 15 місяців у американській в’язниці за шпигунство, сьогодні претендує на посаду у міжнародній організації

Росія висунула кандидатуру депутатки, яка була засуджена у США за шпигунство, Марії Бутіної на посаду у Консультативній групі Міжпарламентського союзу з протидії тероризму та екстремізму. Однак завдяки зусиллям української та британської делегацій цього не трапилося. Про це розповіла українська народна депутатка Альона Шкрум.

«Нова епічна історія. У Консультативну групу з протидії тероризму в Міжпарламентському Союзі (МПС) – росіяни намагаються протягнути депутатку російської Думи. Йдеться про таку собі сумновідому Марію Бутіну», – зазначила Шкрум.

Депутатка нагадала, що Бутіна була засуджена за шпигунство та намагання вплинути на вибори в США. Росіянка зізналася в американському суді у злочині шпигунства, була засуджена, відсиділа 15 місяців в американській в'язниці, а потім за погодженням була депортована до РФ. Після цього – пішла працювати на пропагандистський канал Russia Today, а згодом стала депутаткою Держдуми РФ.

«У Росії ж її добре знають, як жіночку, яку допустили відвідати Олексія Навального у в’язниці, про що вона «як громадська активістка» зняла сюжет для Russia Today та НТВ, де розказала, що Навальний повністю здоровий. А російська в’язниця в 100 разів краще американської. Саме за це їй і «подарували» мандат в Думі. Уже з мандатом вона розповідає, що «українці бомблять самі себе», а «російські військові не чіпають цивільних». Тепер її – засуджену шпигунку і пропагандистку – подають в члени міжнародної групи МПС із протидії тероризму», – зазначила українська депутатка.

Шкрум наголосила, що такі дії Росії є знущанням над світом та усіма міжнародними інституціями.

Депутатка зазначила, що українська делегація дізналася про кандидатуру Бутіної за годину до голосування.

«Її, і всієї російської делегації на час голосування вже не було у кімнаті – вони банально втекли після прийняття Резолюції по Україні. Тож ми спокійно у деталях повідомили усім про пригоди цієї панянки. А завдяки нашим зусиллям та зусиллям делегації Великобританії – вдалося кандидатуру Бутіної відкласти», – написала вона.

Водночас Шкрум наголосила, що кандидатуру Бутіної не зняти, а лише відклали до наступного затвердження у березні.

«Абсолютно ненормально, що Росія знову, скоріше за все, буде мати можливість подавати кандидатури від своєї групи. Але, звісно, тільки якщо ми дозволимо їм це зробити», – зазначила депутатка.

Парламентарка висловила позицію, що Росія має бути виключена зі всіх міжнародних організацій.

Нагадаємо, у вересні 2021 року російська шпигунка Марія Бутіна отримала мандат у Держдуму РФ. Від мандату на користь Бутіної відмовився губернатор Кіровської області, секретар регіонального відділення партії «Єдина Росія» Ігор Васильєв.

Як відомо, 17 липня 2018 року Бутіну затримали у США за обвинуваченням у шпигунстві. За даними слідства, Бутіна намагалася налагоджувати у США зв'язки в інтересах російського уряду та потрапляти в організації, які мають вплив на формування американської політики. Пізніше обвинувачення перекваліфікували у незаконну роботу іноземним агентом без відповідної реєстрації. 

У 2019 році американський суд засудив громадянку Росії Марію Бутіну до 18 місяців в'язниці. Вона відсиділа 15 місяців в американській в'язниці, а потім за погодженням з Кремлем була депортована до РФ. 

Читайте також: 17 миттєвостей Марії Бутіної. Росія переварює черговий шпигунський провал
Теги: росія шпигун парламент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Передачі Володимира Соловйова стають все більш кровожерливими
Російські пропагандисти вимагають розстрілювати власних солдатів (відео)
31 жовтня, 18:06
Світлана Бабаєва загинула внаслідок нещасного випадку
На полігоні у Криму загинула відома російська пропагандистка
28 жовтня, 18:13
Окупанти зловтішаються через вчинений енергетичний тероризм 
Геноцид українців. Пропагандисти Путіна відкрито святкують у прямому етері (відео) 
31 жовтня, 15:46

Політика

Росія намагається протиснути відому шпигунку в організацію з протидії тероризму: подробиці
Росія намагається протиснути відому шпигунку в організацію з протидії тероризму: подробиці
Режиму Кіма прийде кінець. Пентагон відреагував на ядерні провокації КНДР
Режиму Кіма прийде кінець. Пентагон відреагував на ядерні провокації КНДР
Байден здивував заявою про «швидке звільнення» Ірану
Байден здивував заявою про «швидке звільнення» Ірану
Атака у Севастополі: РФ виступила зі звинуваченнями на адресу Британії
Атака у Севастополі: РФ виступила зі звинуваченнями на адресу Британії
Країни «Великої сімки» та Австралія погодили граничну ціну на російську нафту
Країни «Великої сімки» та Австралія погодили граничну ціну на російську нафту
Рашисти зіткнулися з новою проблемою під час війни в Україні – ISW
Рашисти зіткнулися з новою проблемою під час війни в Україні – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Росія визнала: війна на Чорному морі добігла кінця
159K
«Мопеди» полетіли на захід України – актуальна карта повітряних тривог
128K
Головне за ніч: тривожна заява Залужного та відповідь України на білоруську агресію
48K
4 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
37K
Рашисти зіткнулися з новою проблемою під час війни в Україні – ISW
29K
Хто переконав Путіна напасти на Україну: дослідження The Times 

Новини

Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
Сьогодні, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
Сьогодні, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
Вчора, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту