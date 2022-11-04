Росія намагається протиснути відому шпигунку в організацію з протидії тероризму: подробиці

Марія Бутіна, яка відсиділа 15 місяців у американській в’язниці за шпигунство, сьогодні претендує на посаду у міжнародній організації

Росія висунула кандидатуру депутатки, яка була засуджена у США за шпигунство, Марії Бутіної на посаду у Консультативній групі Міжпарламентського союзу з протидії тероризму та екстремізму. Однак завдяки зусиллям української та британської делегацій цього не трапилося. Про це розповіла українська народна депутатка Альона Шкрум.

«Нова епічна історія. У Консультативну групу з протидії тероризму в Міжпарламентському Союзі (МПС) – росіяни намагаються протягнути депутатку російської Думи. Йдеться про таку собі сумновідому Марію Бутіну», – зазначила Шкрум.

Депутатка нагадала, що Бутіна була засуджена за шпигунство та намагання вплинути на вибори в США. Росіянка зізналася в американському суді у злочині шпигунства, була засуджена, відсиділа 15 місяців в американській в'язниці, а потім за погодженням була депортована до РФ. Після цього – пішла працювати на пропагандистський канал Russia Today, а згодом стала депутаткою Держдуми РФ.

«У Росії ж її добре знають, як жіночку, яку допустили відвідати Олексія Навального у в’язниці, про що вона «як громадська активістка» зняла сюжет для Russia Today та НТВ, де розказала, що Навальний повністю здоровий. А російська в’язниця в 100 разів краще американської. Саме за це їй і «подарували» мандат в Думі. Уже з мандатом вона розповідає, що «українці бомблять самі себе», а «російські військові не чіпають цивільних». Тепер її – засуджену шпигунку і пропагандистку – подають в члени міжнародної групи МПС із протидії тероризму», – зазначила українська депутатка.

Шкрум наголосила, що такі дії Росії є знущанням над світом та усіма міжнародними інституціями.

Депутатка зазначила, що українська делегація дізналася про кандидатуру Бутіної за годину до голосування.

«Її, і всієї російської делегації на час голосування вже не було у кімнаті – вони банально втекли після прийняття Резолюції по Україні. Тож ми спокійно у деталях повідомили усім про пригоди цієї панянки. А завдяки нашим зусиллям та зусиллям делегації Великобританії – вдалося кандидатуру Бутіної відкласти», – написала вона.

Водночас Шкрум наголосила, що кандидатуру Бутіної не зняти, а лише відклали до наступного затвердження у березні.

«Абсолютно ненормально, що Росія знову, скоріше за все, буде мати можливість подавати кандидатури від своєї групи. Але, звісно, тільки якщо ми дозволимо їм це зробити», – зазначила депутатка.

Парламентарка висловила позицію, що Росія має бути виключена зі всіх міжнародних організацій.

Нагадаємо, у вересні 2021 року російська шпигунка Марія Бутіна отримала мандат у Держдуму РФ. Від мандату на користь Бутіної відмовився губернатор Кіровської області, секретар регіонального відділення партії «Єдина Росія» Ігор Васильєв.

Як відомо, 17 липня 2018 року Бутіну затримали у США за обвинуваченням у шпигунстві. За даними слідства, Бутіна намагалася налагоджувати у США зв'язки в інтересах російського уряду та потрапляти в організації, які мають вплив на формування американської політики. Пізніше обвинувачення перекваліфікували у незаконну роботу іноземним агентом без відповідної реєстрації.

У 2019 році американський суд засудив громадянку Росії Марію Бутіну до 18 місяців в'язниці. Вона відсиділа 15 місяців в американській в'язниці, а потім за погодженням з Кремлем була депортована до РФ.