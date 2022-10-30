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У Празі відбувся багатотисячний мітинг на підтримку України (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Празі відбувся багатотисячний мітинг на підтримку України (відео)
У Чехії відбувся мітинг на підтримку України
фото: Reuters

Перед мітингувальниками виступила перша леді України Олена Зеленська

У неділю, 30 жовтня, у столиці Чехії пройшов багатотисячний мітинг на підтримку України. Про це повідомляє Reuters.

Тисячі людей вийшли на головну площу Праги, щоб підтримати Україну та заявити про свою позицію проти популізму низки проросійських політиків.

На площі було розміщену велику сцену, де було написано: «Чехія проти страху» та «Ми впораємося з цим, адже в Україні на карту поставлено майбутнє демократії».

Разом перед мітингувальниками виступила перша леді України Олена Зеленська. Вона закликала людей залишатися зосередженими на тому, що відбувається у країні.

«Ми не дозволимо Росії втягнути нас чи весь світ у пітьму. Темрява ніколи не переможе. Поки люди не заплющать очі на війну, наше світло ніколи не згасне», – заявила Зеленська.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 28 жовтня, присвоїв Празі звання «Місто-рятівник».

Додамо, 28 жовтня на фасаді штаб-квартири Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки у Празі вивісили чеський та український державні прапори, а між ними – зображення російського диктатора Володимира Путіна у мішку для транспортування мертвих тіл. 

Теги: Чехія місто Олена Зеленська Україна мітинг

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