Протестувальники у Гонконзі поглумилися над китайським прапором



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Активісти зняли китайський прапор з флагштока і кинули його в гавань Вікторія

Колишній лідер Гонконгу Лян Чженьін запропонував мільйон гонконгських доларів (127 720 доларів США) за інформацію про того, хто поглумився над китайським прапором

У Гонконзі під час демонстрації протестувальники викинули в воду китайський прапор. Про це повідомляє AP.

Зазначається, що активісти зняли китайський прапор з флагштока і кинули його в гавань Вікторія.

«Колишній лідер Гонконгу Лян Чженьін запропонував мільйон гонконгських доларів (127 720 доларів США) за інформацію про того, хто поглумився над китайським прапором. Ця дія викличе величезне обурення з боку всієї нації», - сказав Лян Чженьін.

Відзначимо, що протестувальники заблокували кілька доріг, згодом силовики застосували сльозогінний газ.

Як повідомлялося раніше, демонстранти звинувачують уряд Китаю і голову Гонконгу Керрі Лам в тому, що вони руйнують громадянські свободи і політичну автономію, обіцяні під час повернення колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.

Нагадаємо, протести розгорілися кілька тижнів тому. Приводом став ініційований місцевою владою законопроект, що ставив за мету налагодити механізм видачі з Гонконгу на материковий Китай для судового переслідування осіб, підозрюваних в порушенні законів КНР або таких, які знаходяться в розшуку. Законопроект був знятий з розгляду, але протести тривають.