Путін показав Шойгу незвичайним «камін» під час відпочинку в наметі

Президент Росії Путін разом з міністром оборони Шойгу залишився ночувати в тайзі під час відпочинку в Сибіру. Після риболовлі і запливу на катері, в ході якого Путіну зустрілася щука, вони вирушили в намети, повідомляють російські ЗМІ.

Шойгу, оцінюючи намет Путіна, зауважив, що він «солідний». Російський президент пожартував, що значна площа його спального місця пов’язана з «якістю роботи».

«Треба краще працювати», – сказав Путін, після чого політики довго сміялися.

При цьому міністр оборони звернув увагу на незвичайне зображення каміна, розташованого в наметі президента. Камін, це інфрачервоний обігрівач, оформлений незвичайним чином, як у папи Карло в коморі з відомого твору Карло Коллоді «Пригоди Піноккіо».

Нагадаємо, 13 вересня президент Росії Володимир Путін під впливом міністра оборони РФ Сергія Шойгу захопився шаманськими обрядами й для участі в них відвідує періодично Сибір.

Як повідомлялося, 22 березня президент країни-агресорки Росії Володимир Путін поїхав на вікенд у тайгу до міністра оборони Сергія Шойгу. Там вони каталися на гусеничному всюдиході, смакували салом та пили чай. Вбраний в одяг іноземних брендів Володимир Путін у тайзі їв сало та катався на шведському всюдиході.