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    Шаманські обряди в Сибірі: журналіст розповів про дивне захоплення Путіна

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    Володимир&nbsp;Путін періодично кидає всі справи та летить до&nbsp;Сибіру - Шаманські обряди в Сибірі: журналіст розповів про дивне захоплення Путіна
    Володимир Путін періодично кидає всі справи та летить до Сибіру
    фото: Kremlin

    За словами численних джерел журналіста у Москві, Путін і Шойгу час від часу їздять до Сибіру не просто відпочивати

    Президент Росії Володимир Путін під впливом міністра оборони РФ Сергія Шойгу захопився шаманськими обрядами й для участі в них відвідує періодично Сибір. Про це розповів журналіст-міжнародник Іван Яковина в ефірі каналу «Україна 24».

    Журналіст пригадав, як в середині минулого тижня Путін раптово кинув всі справи й разом з Шойгу відправився до Сибіру. За офіційною версією – для відпочинку.

    «За словами численних джерел у Москві, Путін і Шойгу час від часу їздять до Сибіру не просто відпочивати, а вони там здійснюють всякі шаманські обряди. Після історії з якутським шаманом Олександром Габишевим, в якого Путін сильно повірив, а також під впливом тувинця Шойгу Путін став вірити в цю окультну течію і став регулярно проводити відповідні обряди. Для цієї мети в безлюдному місці в Сибіру на березі річки Хемчик навіть побудували спеціальне капище у вигляді золотої юрти», – розповів Яковина.

    Журналіст додав, що ця юрта нещодавно стала об'єктом дослідження російських ЗМІ.

    «Які жертви, яким демонам Путін і Шойгу приносили цього разу, ми не знаємо. Але відомо, що коли вони були в Сибіру, за дивним збігом там же загинув міністр з надзвичайних ситуацій Євген Зіничев, якого офіційно називали наступником Путіна. Як саме він загинув, ніхто не знає, офіційні версії суперечать самим собі», – заявив журналіст.

    Раптовий візит Путіна до Сибіру Яковина пов'язав з майбутніми на той момент переговорами з Олександром Лукашенком.

    «Путін хотів зібратися з силами. Путін зібрався вибити угоду про інтеграцію з ослабленого Лукашенка, брати його тепленьким. Ритуали допомогли, у російського лідера вийшло те, що він хотів, хоч і не на 100%. Лукашенко погодився повністю прив'язати економіку своєї країни до Росії, про що підписав аж 28 угод», – зазначив він.

    До слова, Путін зробив міністра, який звалився у прірву, Героєм Росії.

    Нагадаємо, 8 вересня стало відомо, що глава МНС Росії загинув. У МНС РФ уточнили, що Зіничев загинув «при виконанні службового обов'язку, перебуваючи в Норильську на міжвідомчих навчаннях із захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій, рятуючи життя людини». З 2006 по 2015 рік Зіничев був особистим ад'ютантом Путіна

    Згодом російські пропагандисти розповіли, що з міністром із надзвичайних ситуацій РФ стався нещасний випадок. Головна редакторка RT Маргарита Симоньян заявила, що Зіничев розбився на камені чи скелі після того, як кинувся рятувати оператора.

    Також разом з главою МНС Росії загинув відомий кінорежисер.

    Однак згодом російські ЗМІ повідомили нові цікаві деталі загибелі міністра. Виявилось, що Зіничев загинув не в ході міжвідомчих навчань, як повідомляла влада, а на туристичному об'єкті. Джерело Readovka повідомило, що обставини трагедії відрізняються від офіційної версії. Саме загиблий оператор намагався врятувати міністра, який зірвався в прірву, а не навпаки, як переконували російські пропагандисти.

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    Теги: Росія Путін Міноборони РФ Сергій Шойгу влада Сибір
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    Шаманські обряди в Сибірі: журналіст розповів про дивне захоплення Путіна