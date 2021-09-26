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    Порошенка весело привітали із днем народження у соцмережі (фото)

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    Петру Порошенку виповнилося 56 років - Порошенка весело привітали із днем народження у соцмережі (фото)
    Петру Порошенку виповнилося 56 років
    Фото: Петро Порошенко/Facebook

    Друзі та політичні соратники адресують експрезиденту гумористичні картинки

    Сьогодні, 26 вересня, п'ятий президент України Петро Порошенко святкує день народження. Йому виповнилося 56 років.

    У Facebook колишнього главу держави із гумором вітають друзі та політичні соратники.

    «Петро Порошенко, з Днем народження! Доїдемо до вашого наступного президентства з вітерцем! Фото – народна творчість», – написав Олексій Гончаренко.

    Мартин Брест теж опублікував смішну картинку.

    Раніше Марина Порошенко підготувала коханому сюрприз, відео-привітання розмістила на своїй сторінці у Facebook.

    За словами дружини експрезидента, підготовку до дня народження чоловіка почали заздалегідь – ще два тижні тому діти засіли за музичні інструменти, а вона з командою – за організацію сюрпризу.

    Під мелодію із фільму «Ромео і Джульєтта» колишня перші леді пригадала щасливі моменти їхнього спільного життя.

    Раніше Петро Порошенко та Марина відсвяткували муслінове весілля. Колишній президент розповів, як 37 років тому одружився з дівчиною Мариною, яка стала коханням його життя.

    Нагадаємо, Марина Порошенко показала свій диво-сад. Дружина експрезидента зізналася, що мріє перетворити свій дім на ботанічний парк, і більше десяти років працює над цим задумом.

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    Теги: Петро Порошенко діти Олексій Гончаренко весілля Марина Порошенко Facebook президент дружина парк
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    Порошенка весело привітали із днем народження у соцмережі (фото)