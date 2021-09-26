Порошенка весело привітали із днем народження у соцмережі (фото)

Друзі та політичні соратники адресують експрезиденту гумористичні картинки

Сьогодні, 26 вересня, п'ятий президент України Петро Порошенко святкує день народження. Йому виповнилося 56 років.

У Facebook колишнього главу держави із гумором вітають друзі та політичні соратники.

«Петро Порошенко, з Днем народження! Доїдемо до вашого наступного президентства з вітерцем! Фото – народна творчість», – написав Олексій Гончаренко.

Мартин Брест теж опублікував смішну картинку.

Раніше Марина Порошенко підготувала коханому сюрприз, відео-привітання розмістила на своїй сторінці у Facebook.

За словами дружини експрезидента, підготовку до дня народження чоловіка почали заздалегідь – ще два тижні тому діти засіли за музичні інструменти, а вона з командою – за організацію сюрпризу.

Під мелодію із фільму «Ромео і Джульєтта» колишня перші леді пригадала щасливі моменти їхнього спільного життя.

Раніше Петро Порошенко та Марина відсвяткували муслінове весілля. Колишній президент розповів, як 37 років тому одружився з дівчиною Мариною, яка стала коханням його життя.

Нагадаємо, Марина Порошенко показала свій диво-сад. Дружина експрезидента зізналася, що мріє перетворити свій дім на ботанічний парк, і більше десяти років працює над цим задумом.