Імпортозаміщення по-путінськи: всюдихід шведський, комбінезон канадський, черевики австралійські, а патріот – російський

Володимир Путін катався по тайзі на шведському всюдиході Bandvagn BV-206

Вбраний в одяг іноземних брендів Володимир Путін у тайзі їв сало та катався на шведському всюдиході

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін поїхав на вікенд у тайгу до міністра оборони Сергія Шойгу. Там вони каталися на гусеничному всюдиході, смакували салом та пили чай.

Фото із поїздки Путіна виклала його пресслужба.

Президент РФ і міністр оборони були в теплому зимовому одязі, але в мінусову температуру в Сибіру без головних уборів. Вони каталися на всюдиході і гуляли пішки. Після прогулянки Путін пообідав салом.

Як помітив блогер Сергій Наумович у Facebook, техніка, на якій катався Путін – іноземного виробництва. Він зазначив, що всюдихід – шведський армійський Bandvagn BV-206.

«Довіра до російської військової техніки на самій Росії зашкалює, як бачимо. А раптом затихне? або перевернеться, загориться, вибухне…», – написав Наумович.

Так зване імпортозаміщення РФ розкритикував навіть воєнний злочинець, пособник бойовиків «ДНР» Ігор Стрєлков-Гіркін.

«Всюдихід шведський, комбінезон канадський, черевики австралійські, а патріот російський. Ну що ще Вам розповісти про успішне імпортозаміщення», – зазначено коментарі до фото.

Таким чином відставний прислужник Кремля натякнув на провал масштабної російської програми, яку влада РФ ініціювала після введення економічних і фінансових санкцій за окупацію Криму і вторгнення російської армії на Донбас.