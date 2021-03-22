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    Імпортозаміщення по-путінськи: всюдихід шведський, комбінезон канадський, черевики австралійські, а патріот – російський

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    Володимир Путін катався по тайзі на шведському всюдиході Bandvagn BV-206 - Імпортозаміщення по-путінськи: всюдихід шведський, комбінезон канадський, черевики австралійські, а патріот – російський

    Володимир Путін катався по тайзі на шведському всюдиході Bandvagn BV-206

    Фото з сайту президента Росії

    Вбраний в одяг іноземних брендів Володимир Путін у тайзі їв сало та катався на шведському всюдиході

    Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін поїхав на вікенд у тайгу до міністра оборони Сергія Шойгу. Там вони каталися на гусеничному всюдиході, смакували салом та пили чай.

    Фото із поїздки Путіна виклала його пресслужба.

    Президент РФ і міністр оборони були в теплому зимовому одязі, але в мінусову температуру в Сибіру без головних уборів. Вони каталися на всюдиході і гуляли пішки. Після прогулянки Путін пообідав салом.

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    Імпортозаміщення по-путінськи: всюдихід шведський, комбінезон канадський, черевики австралійські, а патріот – російський
    Імпортозаміщення по-путінськи: всюдихід шведський, комбінезон канадський, черевики австралійські, а патріот – російський
    Імпортозаміщення по-путінськи: всюдихід шведський, комбінезон канадський, черевики австралійські, а патріот – російський
    Імпортозаміщення по-путінськи: всюдихід шведський, комбінезон канадський, черевики австралійські, а патріот – російський
    Імпортозаміщення по-путінськи: всюдихід шведський, комбінезон канадський, черевики австралійські, а патріот – російський
    Імпортозаміщення по-путінськи: всюдихід шведський, комбінезон канадський, черевики австралійські, а патріот – російський
    Імпортозаміщення по-путінськи: всюдихід шведський, комбінезон канадський, черевики австралійські, а патріот – російський

    Як помітив блогер Сергій Наумович у Facebook, техніка, на якій катався Путін – іноземного виробництва. Він зазначив, що всюдихід – шведський армійський Bandvagn BV-206.

    «Довіра до російської військової техніки на самій Росії зашкалює, як бачимо. А раптом затихне? або перевернеться, загориться, вибухне…», – написав Наумович.

    Так зване імпортозаміщення РФ розкритикував навіть воєнний злочинець, пособник бойовиків «ДНР» Ігор Стрєлков-Гіркін.

    «Всюдихід шведський, комбінезон канадський, черевики австралійські, а патріот російський. Ну що ще Вам розповісти про успішне імпортозаміщення», – зазначено коментарі до фото.

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    Таким чином відставний прислужник Кремля натякнув на провал масштабної російської програми, яку влада РФ ініціювала після введення економічних і фінансових санкцій за окупацію Криму і вторгнення російської армії на Донбас.

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    Теги: Росія Путін військові Сергій Шойгу президент Сибір
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