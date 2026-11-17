Путін полетів на саміт у Китай, не прокоментувавши удар по Кримському мосту

Російський диктатор Володимир Путін не прокоментував повторну атаку на Кримський міст перед запланованим візитом до Китаю 17 листопада. За даними сервісу Flightradar24, літаки спеціального льотного загону «Росія», якими користується російське керівництво, вилетіли з Москви вже після появи повідомлень про пошкодження переправи. Отже, інформація про удар стала публічною ще до ймовірного відльоту Путіна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані авіаційного моніторингу та повідомлення російських ЗМІ.

Що відомо про виліт літаків до Китаю

У вівторок, 17 листопада, з Москви вилетіли три літаки спеціального льотного загону «Росія» з бортовими номерами RA-96025, RA-96024 та RA-96022.

Згідно з даними Flightradar24, повітряні судна залишили російську столицю о 7:08, 7:32 та 7:55 за московським часом відповідно.

Перші два літаки вимкнули транспондери над Москвою, тоді як третій припинив передавати дані про своє місцеперебування в районі Казані. Кінцеві пункти їхніх польотів у сервісі не відображалися.

Ще один літак Іл-96 спеціального льотного загону «Росія» з бортовим номером RA-96019 прибув до китайського Шеньчженя о 7:39 за московським часом.

Раніше цим літаком користувалися журналісти кремлівського пулу. Крім того, вранці 17 листопада російський телеканал «Росія 1» показав коментар речника Кремля Дмитра Пєскова, записаний уже в Шеньчжені.

Сам Пєсков повідомив, що Путін прибуде до Китаю у вівторок. З огляду на п'ятигодинну різницю в часі та приблизно десятигодинну тривалість перельоту, літак із російським диктатором мав вирушити з Москви вранці за місцевим часом.

Водночас дані авіаційного моніторингу не дозволяють достеменно встановити, яким саме літаком скористався Путін.

Попри повідомлення про серйозні пошкодження переправи, російський диктатор не зробив жодної публічної заяви щодо наслідків атак.

У понеділок, 16 листопада, Кремль опублікував кадри зустрічі Путіна з керівником російського Міністерства транспорту Дмитром Ядровим.

Однак, як випливає з оприлюдненого відео та стенограми, під час публічної частини розмови тему нічного удару по Кримському мосту не порушували.

Водночас подібні зустрічі російського керівництва нерідко записують заздалегідь, тому час публікації матеріалів не обов'язково збігається з фактичним часом переговорів.

Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін нібито все ж обговорював ситуацію з Кримським мостом під час зустрічі з Ядровим.

Однак представник Кремля не розкрив подробиць цієї розмови та не уточнив, які саме питання порушувалися. Близько 22:00 Кремль також оприлюднив повідомлення про зустріч Путіна з членом політбюро Трудової партії КНДР Чо Йон Воном.

Проте й під час цієї зустрічі, відповідно до опублікованих матеріалів, російський диктатор не коментував атаку на Кримський міст.

Нагадаємо, протягом двох діб Кримський міст двічі зазнав атак. Після першого удару в ніч проти понеділка, 16 листопада, у соціальних мережах з'явилися фотографії та відеозаписи, на яких, за твердженнями авторів публікацій, були помітні пошкодження дорожнього полотна та аркової конструкції переправи.

Після повторної атаки в ніч проти 17 листопада українські моніторингові канали оприлюднили кадри ймовірних наслідків удару.

За їхньою інформацією, один із прольотів мосту та одна з двох аркових конструкцій нібито обвалилися. Водночас незалежного підтвердження масштабів цих руйнувань наразі немає.

Про повторну атаку призначений Росією керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив о 1:35. Після удару російська сторона оголосила про тимчасове припинення автомобільного та залізничного руху Кримським мостом.

Міністерство транспорту Росії заявило, що фахівці оцінюють завдані пошкодження. Водночас конкретних даних про характер руйнувань та терміни відновлення руху не оприлюднили.

На тлі повідомлень про обвалення конструкцій Кримського мосту російські державні телеканали не приділили значної уваги наслідкам ударів.

Зокрема, телеканал НТВ у ранковому випуску програми «Сегодня» не розповів про пошкодження переправи.

Натомість журналісти повідомили про нібито відбиття наймасовішої нічної атаки безпілотників. При цьому телеканал пов'язав атаку з майбутнім самітом у китайському Шеньчжені, в якому запланована участь Путіна.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Міністерство закордонних справ Китаю оголосило про заплановану зустріч президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна. Переговори мають відбутися 19 листопада в китайському Шеньчжені на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Водночас Пекін не розкрив порядок денний зустрічі та не уточнив, чи обговорюватимуть лідери завершення російсько-української війни. Раніше американські ЗМІ повідомляли, що Кремль розглядає ці переговори як можливість домовитися про майбутнє України без безпосередньої участі українського керівництва.