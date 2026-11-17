Аркові прольоти Кримського мосту мають довжину 227 м кожен та забезпечують прохід суден через Керченську протоку

Кримський міст, який з'єднує територію Росії з тимчасово окупованим півостровом, зазнав повторних атак 16 та 17 листопада. У мережі з'явилися повідомлення про деформацію автомобільної арки, пошкодження дорожнього полотна та можливе падіння частини конструкцій у Керченську протоку. «Главком» проаналізував відкриті технічні дані про будівництво переправи та з'ясував, які наслідки можуть мати такі пошкодження.

За інформацією «Главкома», після атаки 16 листопада моніторингові канали оприлюднили супутникові знімки, на яких, за їхніми оцінками, помітні пошкодження дорожнього полотна щонайменше у двох місцях та деформація аркової конструкції.

У ніч проти 17 листопада переправа знову опинилася під ударом. Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов підтвердив атаку та повідомив про припинення автомобільного руху.

Згодом OSINT-канали почали поширювати відео, яке, за їхніми твердженнями, демонструє обвалення автомобільної арки у воду.

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Як влаштований Кримський міст

Кримський міст — комбінований автомобільно-залізничний транспортний перехід через Керченську протоку загальною протяжністю близько 19 км.

Він складається з двох окремих мостових споруд: чотирисмугової автомобільної дороги та двоколійної залізниці. Кожна має власні прогонові конструкції та систему опор.

Більшість прольотів мосту відносно короткі — приблизно 55–63 м. Однак над судноплавною частиною Керченської протоки встановлено дві значно більші аркові конструкції, які забезпечують прохід морських суден.

Згідно з технічними характеристиками, оприлюдненими під час будівництва, довжина кожного аркового прольоту становить 227 м, а висота склепіння над нижньою частиною конструкції — 45 м.

Під арками передбачено судноплавний коридор завширшки 185 м і заввишки 35 м над рівнем води.

Маса автомобільного аркового прольоту становить майже 5 тис. тонн, а залізничного — понад 6 тис. тонн.

Отже, йдеться не про звичайні дорожні секції, які можна порівняно просто замінити після пошкодження, а про великогабаритні інженерні конструкції, що працюють як єдина система.

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Чому пошкодження арки може бути небезпечним

Автомобільна частина судноплавного прольоту виконана за схемою арки з жорсткою затяжкою. У такій конструкції аркове склепіння, нижня несуча частина та підвіски спільно сприймають навантаження від власної ваги споруди й автомобільного транспорту.

За даними виробника металоконструкцій «Воронежстальмост», автомобільний арковий проліт має ширину близько 30 м у нижній частині та 15 м у верхній точці.

Під час будівництва арку зібрали приблизно з 200 великих елементів. Для їхнього з'єднання використали близько 4,5 км зварних швів та 175 тис. високоміцних болтів.

Окрему роль відіграють сталеві підвіски, які з'єднують аркове склепіння з нижньою частиною прогону. В автомобільній конструкції їх 44 — по 22 з кожного боку.

Пошкодження одного елемента не обов'язково означає негайне руйнування всієї споруди. Однак серйозна деформація несучих конструкцій може змінити розподіл навантажень, спричинити додаткові напруження та поставити під загрозу стійкість прольоту.

Особливо важливим є стан з'єднань, опорних вузлів і підвісок. Якщо вони втрачають здатність передавати навантаження відповідно до проєктної схеми, експлуатація мосту може стати небезпечною.

Чи можна відремонтувати пошкоджену арку

Під час спорудження Кримського мосту автомобільну арку збирали на березі, після чого транспортували спеціальною плавучою системою до судноплавної ділянки.

У жовтні 2017 року багатотонну конструкцію підняли на фарватерні опори та закріпили на проєктній висоті. Про це свідчать архівні матеріали виробника та документи про монтаж арки.

Це означає, що у випадку критичних пошкоджень несучої системи ремонт може виявитися значно складнішим, ніж заміна окремих дорожніх плит.

Залежно від характеру руйнувань може знадобитися підсилення металоконструкцій, відновлення з'єднань, заміна пошкоджених елементів або масштабна реконструкція прогону.

Якщо ж конструкція втратила несучу здатність настільки, що її неможливо безпечно відновити на місці, може постати питання про заміну значної частини аркового прольоту.

Такі роботи потребували б окремого інженерного проєкту, спеціалізованого обладнання та обмеження руху транспорту. Однак стверджувати, що ремонт обов'язково триватиме місяці або вимагатиме повного демонтажу арки, без результатів технічного обстеження передчасно.

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Що буде із судноплавством у Керченській протоці

Аркові прольоти Кримського мосту розташовані над судноплавним каналом, яким проходять судна між Чорним та Азовським морями.

Якщо великі елементи конструкції справді впали у воду безпосередньо в межах судноплавного проходу, це може створити перешкоди для руху кораблів.

Пошкоджені металоконструкції здатні зменшити доступну ширину або глибину проходу, а також становити небезпеку для суден.

У такому випадку для відновлення судноплавства необхідно було б обстежити акваторію, визначити розташування уламків та оцінити можливість їхнього безпечного видалення.

Проте наразі немає достатніх незалежно підтверджених даних, щоб стверджувати, що Керченська протока повністю заблокована уламками мосту.

Чи може руйнування автомобільної арки вплинути на залізницю

Автомобільна та залізнична частини Кримського мосту є окремими спорудами. Тому пошкодження автомобільної арки саме собою не означає автоматичного руйнування залізничного прольоту.

Водночас обидві конструкції розташовані поруч у районі судноплавного каналу. Масштабне руйнування однієї з них потенційно може створити додаткові ризики для сусідньої споруди.

Йдеться, зокрема, про можливий вплив уламків, деформації суміжних елементів інфраструктури або обмеження доступу до ділянки для проведення аварійних робіт.

Однак для встановлення реальної загрози залізничній частині необхідні дані про фактичне розташування пошкоджень, стан опор та результати обстеження обох конструкцій.

Що відомо про наслідки останніх атак

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про зміну нахилу арки Кримського мосту після атаки 16 листопада. Моніторингові канали поширили фотографії, на яких, за їхніми твердженнями, помітна деформація автомобільної конструкції.

Згодом «Главком» опублікував інформацію про супутникові знімки пошкоджень. На них, за оцінкою джерел видання, зафіксовано дві пошкоджені ділянки дорожнього полотна та деформацію арки.

Також «Главком» повідомляв про повторну атаку на переправу в ніч проти 17 листопада. Окупаційна адміністрація Криму підтвердила припинення руху, тоді як у мережі почали поширюватися повідомлення про можливе обвалення частини мосту у воду.