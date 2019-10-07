Путін у день народження підвищив собі зарплату



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путіну виповнилося 67 років

Грошова винагорода президенту і голові уряду РФ «з метою забезпечення соціальних гарантій» збільшується на 4,3%

Президент Росії Володимир Путін підписав ряд указів про підвищення грошового утримання осіб, що заміщають державні посади в РФ.

Відповідно до указу №481, підписаного 7 жовтня - в день народження Путіна, грошова винагорода президенту і голові уряду РФ «з метою забезпечення соціальних гарантій» збільшується з 1 жовтня на 4,3%.

Аналогічним чином підвищуються зарплати міністра оборони РФ, глав МВС, МНС, ФСБ, Росгвардії, а також ряду міністрів, віце-прем'єрів, секретаря Радбезу, глави ЦВК.

Крім того, на 4,3% підвищено зарплати осіб, які заміщають державні посади РФ в дипломатичних представництвах і представництвах РФ при міжнародних організаціях.

Окремими указами на 4,3% з 1 жовтня підвищено грошове утримання голови Слідчого комітету РФ і генерального прокурора.

Нагадаємо, у Києві 7 жовтня активісти прийшли під посольство Російської Федерації в Україні «привітати» президента РФ Володимира Путіна з днем народження - сьогодні йому виповнюється 67 років.

Під час акції активісти провели імпровізований Гаазький суд над Путіним за скоєні ним військові злочини проти людства.

Джерело: РБК