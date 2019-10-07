ФСБ на кордоні завербувала українця, наказавши збирати дані про військові об’єкти на Хмельниччині



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Повернувшись додому, чоловік проігнорував завдання ФСБ та звернувся до СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України попередила нові спроби вербування українців спецслужбами РФ.

Про це 7 жовтня повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що у травні цього року під час перетину державного кордону на КПП «Новоазовськ» мешканця Хмельниччини затримали представники Прикордонної служби ФСБ РФ. Погрожуючи кримінальним переслідуванням за надумані правопорушення, представники спецслужби змусили українця погодитися на конфіденційне співробітництво.

«Чоловік під тиском підписав згоду на співпрацю з органами ФСБ РФ, отримав псевдонім та інструкції. Зв'язок з куратором мав підтримувати через телефонний додаток. Йому наказали збирати персональну та службову інформацію про співробітників Управління СБУ у Хмельницькій області та про місця дислокації військових об’єктів у регіоні», - заявили в СБУ.

Як зазначається, повернувшись додому, чоловік проігнорував завдання, звернувся до СБУ і повідомив про обставини свого вербування й отримані доручення.

Хмельницький міськрайонний суд врахував те, що чоловік не виконав злочинного завдання іноземних спецслужб і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та отримане завдання, і звільнив його від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

«СБУ вкотре попереджає, що у поле зору спецслужб РФ може потрапити будь-який український громадянин і закликає утриматись від поїздок до країни-агресора», - підкреслили в Службі безпеки.