  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пропагандист Вишинський отримав керівну посаду в Росії

    • Розсилка
    <p>28 серпня Київський апеляційний суд ухвалив рішення відпустити з-під варти Вишинського</p> - Пропагандист Вишинський отримав керівну посаду в Росії

    28 серпня Київський апеляційний суд ухвалив рішення відпустити з-під варти Вишинського

    9 вересня був підписаний наказ про призначення Вишинського виконавчим директором медіахолдингу «Росія сьогодні»

    Колишній головний редактор «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський, якого судили в Україні за державну зраду, став виконавчим директором пропагандистського медіахолдингу «Росія Сегодня».

    Про це 7 жовтня повідомляється в телеграм-каналі пресслужби медіахолдингу.

    «У відповідь на запити ЗМІ про посаду Кирила Вишинського. 9 вересня був підписаний наказ про його призначення виконавчим директором МІА «Росія сьогодні», - говориться у повідомленні.

    Нагадаємо, у вересні Вишинський заявив, що його нібито госпіталізували, коли 16 вересня він повинен був з'явитися до Києва на засідання суду.

    Як відомо, 28 серпня Київський апеляційний суд ухвалив рішення відпустити з-під варти Вишинського.

    Вишинського зобов'язали з'являтися до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання й утриматися від спілкування зі свідками у своїй справі.  

    Вишинського було затримано в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 111 (держзрада) Кримінального кодексу України.

    Росія ЗМІ пропаганда журналіст Кирило Вишинський державна зрада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ