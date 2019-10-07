Пропагандист Вишинський отримав керівну посаду в Росії



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28 серпня Київський апеляційний суд ухвалив рішення відпустити з-під варти Вишинського

9 вересня був підписаний наказ про призначення Вишинського виконавчим директором медіахолдингу «Росія сьогодні»

Колишній головний редактор «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський, якого судили в Україні за державну зраду, став виконавчим директором пропагандистського медіахолдингу «Росія Сегодня».

Про це 7 жовтня повідомляється в телеграм-каналі пресслужби медіахолдингу.

«У відповідь на запити ЗМІ про посаду Кирила Вишинського. 9 вересня був підписаний наказ про його призначення виконавчим директором МІА «Росія сьогодні», - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, у вересні Вишинський заявив, що його нібито госпіталізували, коли 16 вересня він повинен був з'явитися до Києва на засідання суду.

Як відомо, 28 серпня Київський апеляційний суд ухвалив рішення відпустити з-під варти Вишинського.

Вишинського зобов'язали з'являтися до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання й утриматися від спілкування зі свідками у своїй справі.

Вишинського було затримано в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 111 (держзрада) Кримінального кодексу України.