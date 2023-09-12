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Путін знову взявся погрожувати атакувати АЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін знову взявся погрожувати атакувати АЕС
фото з відкритих джерел

Диктатор заявив, що Україна з спецслужбами Заходу нібито готувала провокації на АЕС у Росії

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито українська ДРГ, навчена британськими інструкторами, готувала підрив на АЕС в РФ. У відповідь він погрожує «відповідними діями». Про це диктатор заявив під час економічного форуму у Владивостоці, передають російські ЗМІ.

«Зовсім недавно внаслідок бойових зіткнень на нашій території Федеральна служба безпеки захопила невідомих людей, кілька осіб було знищено, решту взяли в полон. З’ясувалося, що це диверсійна група українських спецслужб. Завдання у них було – завдати шкоди одній із наших атомних електростанцій, підірвати лінію високовольтних електропередач із метою порушити діяльність енергетичної установки зрештою. Це не перша така спроба», – вигадав Путін.

І як завжди, за версією Путіна, винні спецслужби Заходу та США.

«На допиті вони показали, що готувались під керівництвом британських інструкторів. Вони взагалі розуміють, з чим вони грають чи ні? Вони нас провокують на якісь дії у відповідь по українських атомних об'єктах, електростанціях? Припускаю, що британські спецслужби діють за вказівкою американців», – додав диктатор.

Раніше повідомлялося, що окупанти посилили військову активність навколо ЗАЕС.

Теги: АЕС путін росія

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