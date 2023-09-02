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Окупанти провели навчання з важкою технікою на території Запорізької АЕС (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти провели навчання з важкою технікою на території Запорізької АЕС (відео)
На Запорізькій АЕС присутня важка військова техніка окупантів
фото: скріншот із відео

Рашисти брязкають зброєю на найбільшій в Європі атомній електростанції

Російські окупанти вчергове порушили всі норми та правила і, нехтуючи здоровим глуздом, використовують важку техніку для «навчань» на території тимчасово захопленої Запорізької АЕС. Про це повідомляється у телеграм-каналі «Енергодар».

Російські пропагандисти виклали відео, на якому показують, як окупанти проводять чергові навчання на території найбільшої в Європі атомної електростанції.

«Зафільмувавши свої злочини, вони (окупанти – ред.) їх видали на-гора в ефірі пропагандистського телебачення, прикриваючись якимсь міфічним тренуванням, якого апріорі не може бути на атомному об'єкті», – йдеться в повідомленні.

Такі дії окупантів несуть загрозу для ядерної та радіаційної безпеки.

Як повідомлялося, нещодавно українські сапери зі складу підрозділів, що діють на Запорізькому напрямку, знешкодили п’ять російських протипіхотних мін на шляху представників місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС, які прямували на ротацію. 

Раніше повідомлялося, що на ЗАЕС окупанти виводять із ладу блоки станції.

Теги: росія окупанти зброя війна Запорізька АЕС

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