Для обслуговування Запорізької АЕС критично не вистачає персоналу

За час окупації чисельність українських фахівців на ЗАЕС скоротилася в п’ять разів

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що його експертів повідомили про значне скорочення штату технічного обслуговування Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під контролем російських окупаційних сил.

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Наразі на станції працює приблизно третина персоналу, порівняно з тою кількістю, що була до початку війни.

«Це викликає додаткові занепокоєння щодо здатності об’єкта належним чином підтримувати системи, конструкції та компоненти, важливі для ядерної безпеки та безпеки на станції», – йдеться в заяві МАГАТЕ.

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Керівник голови Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков заявив, що чисельність українських фахівців на ЗАЕС скоротилася з 5 тисяч осіб до 1 тисячі, а на станцію завозять персонал із російських та білоруської атомних електростанцій, який не має відповідної кваліфікації, пише Голос Америки.

Коріков також повідомив, що росіяни вирішують, яку саме інформацію передавати МАГАТЕ й куди допускати інспекторів. «Тобто, російські терористи значним чином впливають на роботу місії МАГАТЕ», – сказав він на брифінгу у Києві.

Коріков додав, що «попри позитивні зрушення, нам з МАГАТЕ не вдалося забезпечити безпеку на Запорізькій АЕС».

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі у своїй заяві висловив впевненість, що зусилля МАГАТЕ та присутність місії міжнародних експертів на Запорізькій атомній електростанції допомогла запобігти ядерній аварії.

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«Як я вже говорив рік тому, постійна присутність МАГАТЕ на ЗАЕС має велике значення. Немає сумніву, що ця присутність змінила ситуацію», – сказав генеральний директор Гроссі, згідно з повідомленням пресслужби МАГАТЕ, яке опублікували в річницю початку роботи місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції.

За словами Гроссі, під час попередньої ротації 3 серпня 2023 року експерти МАГАТЕ отримали доступ до дахів реакторів 3 і 4 блоків, що дозволило їм переконатися, що ні там, ні на дахах турбінних залів не встановлено мін і вибухових речовин. Він додав, що команда експертів очікувала подібного доступу до дахів решти чотирьох блоків під час поточної ротації, однак цього разу такого доступу їм не надали.

Як повідомлялося, нещодавно українські сапери зі складу підрозділів, що діють на Запорізькому напрямку, знешкодили п’ять російських протипіхотних мін на шляху представників місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС, які прямували на ротацію.

Раніше повідомлялося, що на ЗАЕС окупанти виводять із ладу блоки станції.