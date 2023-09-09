МАГАТЕ спостерігає посилення військової активності навколо ЗАЕС

Команда МАГАТЕ почула близько 20 вибухів протягом останніх днів

МАГАТЕ припускає посилення військової активності в районі Запорізької атомної електростанції через численні вибухи протягом останнього тижня. Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

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Експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомили, що протягом останнього тижня чули численні вибухи, що може свідчити про посилення військової активності в регіоні, яка також може становити потенційну загрозу ядерній безпеці на об'єкті.

«Звіти, які я отримую від наших експертів, свідчать про те, що вибухи сталися неподалік від Запорізької атомної електростанції. Тим не менш, я залишаюся глибоко стурбованим можливими небезпеками, з якими стикається станція в цей час підвищеної військової напруги в регіоні», – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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Зазначається, що починаючи з минулої суботи, команда МАГАТЕ почула близько 20 вибухів протягом трьох днів, а потім ще кілька за останні кілька днів. Сама ЗАЕС не постраждала.

МАГАТЕ повідомляє, що вранці 7 вересня було зафіксовано удари безпілотників у Енергодарі, де проживає багато персоналу станції зі своїми родинами. Про постраждалих не повідомляється.

Також команда МАГАТЕ була проінформована про те, що ЗАЕС вирішила тимчасово скоротити кількість персоналу на майданчику до мінімального рівня протягом наступних кількох днів.

Експертам МАГАТЕ досі не надали доступ до дахів реакторних блоків 1, 2, 5 і 6.

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Команда МАГАТЕ також вимагала оглянути всі шість турбінних залів один за одним, щоб мати можливість повністю оцінити, одночасно, чи можуть бути присутні предмети, які можуть суперечити п’яти принципам. Наразі це клопотання не задоволено.

Нагадаємо, що раніше окупанти замінували шлях МАГАТЕ до Запорізької АЕС.