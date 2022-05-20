Путін згадав про «Моторолу» через п’ять років після його знищення: деталі

Один із найодіозніших донбаських окупантів отримав визнання президента Росії

Російська влада згадала одного із учасників окупації ОРДЛО, Арсена Павлова на прізвисько «Моторола», через 5,5 років після його ліквідації. Президент Росії Володимир Путін вирішив нагородити донбаського терориста посмертно «Орденом мужності».

Участь умовно засудженого за викрадення автомобіля російського автомийника у вторгненні на територію українського Донбасу і його терористичну діяльність на окупованій території Донецької області Путін в указі назвав «мужністю, відвагою та самовідданістю, виявленими в ході виконання завдань із забезпечення захисту прав та свобод співвітчизників».

Зазначимо, що указ не вказує у «Мотороли», на відміну від усіх інших нагороджених тим же указом президента країни-агресора, жодної інформації про його особу – терорист вписаний в указ тільки як «Павлов Арсен Сергійович».

Нагадаємо, що уродженець російської Республіки Комі Арсен Павлов брав участь у захопленні територій українського Донбасу навесні 2014 року. Також «Моторола» був помічений на відеозаписі проросійського сепаратистського мітингу у Харкові у березні того ж року. На Донбасі російський окупант одружився із місцевою жителькою.

На початку 2015 року Євросоюз запровадив санкції проти Павлова, а Служба безпеки України висунула звинувачення терористу за ст. 438 КК (порушення законів і звичаїв війни). Україна оголосила «Моторолі» підозру у знущаннях, тортурах і публічних розстрілах людей. За словами глави слідчого управління СБУ Василя Вовка, Павлов «просто підходив і з пістолета вбивав людей».

Втім, засудити окупанта не вдалося, бо 16 жовтня 2016 року Арсен Павлов був знищений у Донецьку, в ліфті будинку, де він мешкав. Так зване керівництво «ДНР» звинуватило у вбивстві «Мотороли» неназваних українських диверсантів.