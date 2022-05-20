  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Путін згадав про «Моторолу» через п’ять років після його знищення: деталі

    Путін наголодив донбаського окупанта Арсена Павлова, якого знищили ще 2016 року - Путін згадав про «Моторолу» через п’ять років після його знищення: деталі
    Путін наголодив донбаського окупанта Арсена Павлова, якого знищили ще 2016 року
    фото з відкритих джерел

    Один із найодіозніших донбаських окупантів отримав визнання президента Росії

    Російська влада згадала одного із учасників окупації ОРДЛО, Арсена Павлова на прізвисько «Моторола», через 5,5 років після його ліквідації. Президент Росії Володимир Путін вирішив нагородити донбаського терориста посмертно «Орденом мужності».

    Участь умовно засудженого за викрадення автомобіля російського автомийника у вторгненні на територію українського Донбасу і його терористичну діяльність на окупованій території Донецької області Путін в указі назвав «мужністю, відвагою та самовідданістю, виявленими в ході виконання завдань із забезпечення захисту прав та свобод співвітчизників».

    Зазначимо, що указ не вказує у «Мотороли», на відміну від усіх інших нагороджених тим же указом президента країни-агресора, жодної інформації про його особу – терорист вписаний в указ тільки як «Павлов Арсен Сергійович».

    Нагадаємо, що уродженець російської Республіки Комі Арсен Павлов брав участь у захопленні територій українського Донбасу навесні 2014 року. Також «Моторола» був помічений на відеозаписі проросійського сепаратистського мітингу у Харкові у березні того ж року. На Донбасі російський окупант одружився із місцевою жителькою.

    На початку 2015 року Євросоюз запровадив санкції проти Павлова, а Служба безпеки України висунула звинувачення терористу за ст. 438 КК (порушення законів і звичаїв війни). Україна оголосила «Моторолі» підозру у знущаннях, тортурах і публічних розстрілах людей. За словами глави слідчого управління СБУ Василя Вовка, Павлов «просто підходив і з пістолета вбивав людей».

    Втім, засудити окупанта не вдалося, бо 16 жовтня 2016 року Арсен Павлов був знищений у Донецьку, в ліфті будинку, де він мешкав. Так зване керівництво «ДНР» звинуватило у вбивстві «Мотороли» неназваних українських диверсантів.

    Теги: росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас війна путін Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін згадав про «Моторолу» через п’ять років після його знищення: деталі