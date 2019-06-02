Путіна проігнорували: президента РФ не запросили на святкування річниці висадки союзників у Нормандії



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Прес-секретар Путіна Пєсков заявляв, що президент РФ поки не отримував запрошення на святкування річниці висадки союзників у Нормандії

На урочисті заходи запрошені делегації країн, що брали участь в операції Overlord та D-Day разом з Великобританією

Президента РФ Путіна не запросили на відзначення 75- річчя висадки союзників у Нормандії, що відбудеться 6 червня. Про це повідомляє прес-служба уряду Великої Британії.

Зазначено, що на урочисті заходи запрошені делегації країн, які брали участь в операції Overlord та D-Day разом з Великобританією. Так, запрошені делегації США, Канади, Франції, Австралії, Нової Зеландії, Бельгії, Польщі, Норвегії, Данії, Нідерландів, Люксембургу, Греції, Словаччини та Чехії.

Зазначимо, 6 червня у Франції пройдуть урочисті заходи на честь 75-річчя висадки союзних військ у Нормандії, на які запрошені ряд світових лідерів, включно з президентом США Дональда Трампа.

Довідка. Нормандська операція, або Операція «Оверлорд» – стратегічна операція військ Антигітлерівської коаліції з метою вторгнення на окуповану німецькими військами територію північно-західної Франції під час Другої світової війни.

Нагадаємо, раніше прес-секретар голови російської держави Дмитро Пєсков заявляв, що Володимир Путін поки не отримував запрошення на святкування річниці висадки союзників у Нормандії.

Як повідомлялося, за даними CNN, Трамп з дружиною візьмуть участь у церемонії, присвяченій 75-й річниці висадки військ в Нормандії в Портсмуті, місті на південному узбережжі Англії, де розташована одна з головних баз британського ВМФ, і який є важливим місцем висадки під час операції за часів Другої світової війни.