Друг Зеленського пропонує домовитися з Путіним та припинити воювати за свій суверенітет

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співвласник «Кварталу 95» Борис Шефір

Капітуляція - це мир

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После интервью Шефира осталось только послушать, что скажет Юзик из квартала. Ведь у депутата тоже должна быть своя позиция. И про закон о языках. И особенно о войне и мире. Про монетарную политику, так и быть, можно не ждать.

Конечно же, это кровь из глаз. Особенно в части про войну, которую можно завершить. Договорившись с Путиным. Судя по всему, на его условиях. Что совершенно не смущает Шефира.

Война идет не потому, что она выгодна украинской власти. Войну ведет Украина не потому, что власть на ней зарабатывает. Войну ведет Украина потому, что борется за свой суверенитет. И завершить войну нельзя, убрав кого-то во власти, кто занимался коррупцией. Завершить войну с Путиным можно лишь отказавшись от борьбы за свой суверенитет. И это нам предлагает брат-Шефир? В разряда сядем и договоримся с Путиным, чтобы мы наконец могли свои мультики продавать в Россию? Его мотивация ясна. Но это мотивация дельца, а не государственного деятеля. А какая мотивация у президента, который собирается вернуться у мультикам через 5 лет?

Да, на войне зарабатывают. И делают это и сейчас. Не сомневайтесь. И этих людей надо убирать. Надо садить. Но не надо думать, что это как то может остановить войну. Не сможет.

Казалось бы, это прописные истины. Но они почему то недоступны другу президента.

Хотелось бы уточнить еще пару деталей. Вот эта тема с войной, которую легко закончить, потому что она была выгодна Порошенко – как такое влазит в голову? И как такое потом говорится в слух? И тут нет вопросов с тем, что на армии воровали. Конечно воровали. У нас вообще воруют. Украина очень коррупционная страна. И власть и общество. И с этим надо бороться. Но вопрос в другом. Если у нас везде коррупция, то как можно ожидать, что ее не будет в армии? Тем более, что если мы возьмем цивилизованные страны, да то же США, то уж где есть коррупция – так в армии. Это государство. Это закрытость информации. Понятно, что там всегда будут высокие коррупционные риски. И то, что в армии ворует говорит лишь о том, что там воруют. Это никак не может означать, что ради этого запустили войну. Тем более, если власть ворует и она в доле от всего, то война убивает экономику, а значит и снижает вашу долю от всего. Это же банально и просто. Почему это не влазит в голову этого Шефира?

Таким образом, никакой логической связи с тем, что идет война и в армии воруют при этой войне с тем, что сам факт войны инициирован теми кто ворует – нет. Просто нет. Если базироваться на этой логики, то

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Это совершенно больная искаженная логика. И эту логику навязывала Украине российская пропаганда, склоняя к миру. И теперь этой логикой оперирует ближайший партнер президента. Значит ли это, что также думает президент? Значит ли это, что президент тоже является жертвой российской пропаганды?

Порошенко виноват во многом. Но точно не в войне. Потому что войну развязал Путин. Война началась с агрессии России в Крыму и продолжилась агрессией России на Донбассе. И будь в украинской власти пусть все коррупционеры и барыги на крови, не они начали эту войну. Ее начал Путин. Преследуя свои цели. Атакуя Украину. И коррупция в украинской армии тут вообще не имеет никакого значения. Разве что в том плане, что в 2014 году у нас из-за этой коррупции.

И напоследок. Один парадокс. Шефир одновременно говорит, что они люди творческие и поэтому их попытки заниматься другим бизнесом были провальны и в итоге они решили туда не влазить. И тут же говорит, что президентом быть легко. Это вообще как?

Джерело: блог Сергія Фурси

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