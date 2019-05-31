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    Думки вголос

    Російські соціологи вигадали, як знову зробити Путіна популярним

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Володимир Путін - Російські соціологи вигадали, як знову зробити Путіна популярним
    Володимир Путін

    Тепер президент Росії може бути задоволеним - він знову став популярним

    Мовою оригіналу

    Не открытый, а закрытый перелом (мозгов)

    ВЦИОМ, по всей видимости, по указанию президентской администрации ввел новую методику измерения доверия политикам. В результате рейтинг Путина вырос с 31% до 72%. :)

    Фишка вот в чем. Придворные социологи заменили открытый опрос: «Назовите политиков, которым доверяете», на закрытый: «Доверяете или не доверяете вы Путину?» (и другим политикам по предложенному списку).

    Представляете физиономию бедных бабушек и домохозяек, часто отвечающих за всю семью (работающим некогда), когда им звонят по телефону и спрашивают: «уважаемая, вы Путину не доверяете?». Естественный ответ перепуганного обывателя: «нет, что вы, конечно доверяю!»

    Теперь президент может быть доволен, он опять стал популярен.

     

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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