Російські соціологи вигадали, як знову зробити Путіна популярним

Володимир Путін

Тепер президент Росії може бути задоволеним - він знову став популярним

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Не открытый, а закрытый перелом (мозгов)

ВЦИОМ, по всей видимости, по указанию президентской администрации ввел новую методику измерения доверия политикам. В результате рейтинг Путина вырос с 31% до 72%. :)

Фишка вот в чем. Придворные социологи заменили открытый опрос: «Назовите политиков, которым доверяете», на закрытый: «Доверяете или не доверяете вы Путину?» (и другим политикам по предложенному списку).

Представляете физиономию бедных бабушек и домохозяек, часто отвечающих за всю семью (работающим некогда), когда им звонят по телефону и спрашивают: «уважаемая, вы Путину не доверяете?». Естественный ответ перепуганного обывателя: «нет, что вы, конечно доверяю!»

Теперь президент может быть доволен, он опять стал популярен.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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