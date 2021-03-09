П’ятеро обвинувачених у вбивстві посла РФ у Туреччині отримали довічні терміни

Посла РФ у Туреччині Андрія Карлова вбили у грудні 2016 року на фотовиставці в Анкарі

Посла РФ у Туреччині Андрія Карлова вбили у грудні 2016 року на фотовиставці в Анкарі

Обвинуваченими у справі про вбивство посла РФ Андрія Карлова були 28 осіб

У Туреччині суд засудив до довічних термінів п’ятьох обвинувачених у вбивстві посла Росії Андрія Карлова. Троє людей отримали по два довічні терміни, двоє інших – по одному, пише Anadolu.

Обвинуваченими у справі були 28 осіб. Шестеро отримали від п’яти до дев’яти років позбавлення волі, ще шестеро були виправдані, кілька осіб засуджені заочно, вони перебувають за межами країни.

Дипломата застрелили понад чотири роки тому під час відкриття фотовиставки в Центрі сучасного мистецтва в Анкарі.

Інцидент стався увечері 19 грудня 2016 року. Безпосередньо в російського дипломата стріляв 22-річний турецький поліцейський Мевлют Мерт Алтинташ. Спочатку вбивство пояснили невдоволенням політикою Росії в Сирії та помстою за Сирію і за Алеппо: вбивця зробив кілька пострілів в спину посла з криками «Аллах Акбар» і «Пам’ятайте про Алеппо». Мевлют після нападу був застрелений спецпризначенцями.

У середині грудня 2017 року прокуратура Анкари висунула обвинувачення в причетності до підготовки вбивства Карлова колишньому співробітнику турецької поліції Рамазану Юджелю.

Також у грудні 2017 року у Туреччині заарештували організатора виставки «Росія від Калінінграда до Камчатки очима мандрівника» в столиці Анкари, на якій убили Карлова.

Суд у цій справі розпочався в січні 2019 року. Обвинувачених у суді пов’язували з проповідником Фетхуллах Ґюленом, який живе в США. Його організацію в Туреччині називають терористичною. Ґюлен усі звинувачення заперечує.

Андрій Карлов був призначений на посаду посла Росії в Туреччині в липні 2013 року. До цього він очолював Консульський департамент МЗС Росії, в 2001-2006 роках був послом Росії в КНДР.

Удова дипломата Марина Карлова в інтерв’ю Бі-Бі-Сі заявляла, що її чоловік отримував погрози щонайменше за чотири місяці до нападу, але йому не була надана додаткова охорона. Вона сказала, що не вважає, що слідство знайшло справжніх організаторів злочину. «Я переконана, що ця справа ніколи не буде розкрита», – заявила вона.

Джерело: Радіо Свобода